No Time To Die, incassi record al box office italiano

Il miglior esordio da oltre un anno e mezzo, ovvero da quando il Covid-19 è entrato nelle nostre vite. No Time to Die, 25esimo capitolo cinematografico dedicato a James Bond, ha sbancato il botteghino cinematografico italiano, ridando fiato agli esercenti. 2.570.173 euro e 339.990 spettatori paganti in 4 giorni per la pellicola con Daniel Craig, che ha così fatto meglio del debutto di Dune, 3 settimane fa partito con 2.142.055 euro e ora arrivato ai 5.674.285 euro.

Spectre, uscito nel 2015, incassò 5 milioni all'esordio, ma i cinema all'epoca non erano costretti al distanziamento, avevano capienza al 100%, non c'era alcun obbligo di mascherine al loro interno. Molto banalmente, non esisteva il Covid-19. Altri tempi, altri incassi. Ma numeri così alti al botteghino italiano non si vedevano da quasi due anni. Segno di una flebile ma evidente ripartenza.

Space Jam 2 è nel frattempo arrivato ai 2.207.663 euro, mentre Tre Piani di Nanni Moretti ha raggiunto quota 1.281.481 euro. Se Paw Patrol ha superato il mezzo milione totale, Respect ha debuttato con 141.146 euro, con Escape Room 2 arrivato ai 434.609 euro e Qui Rido io Mario Martone ai 1.184.771 euro totali. Come Un gatto in Tangenziale 2 ha finalmente abbattuto il muro dei 3 milioni, con Bing e le Storie degli Animali a chiudere la top10 con 63.219 euro al debutto.

Boom Venom 2 in America

Negli USA, nel frattempo, Venom 2 ha infranto tutti i record in periodo di pandemia. Oltre 90 milioni di dollari in 3 giorni per il cinecomic Sony, riuscito così a superare gli 80 milioni all'esordio di Black Widow e i 75 milioni di Shang-Chi. Il primo Venom, arrivato al cinema nel 2018, partì con 80 milioni, per poi chiudere con 213 milioni di dollari casalinghi e 856,085,151 dollari worldwide.

Incassi Italia Weekend 2/3 ottobre



1) No Time to Die: 2.570.173 euro

2) Dune: 763.053 euro - Totale 5.674.285 euro

3) Space Jam 2: 697.505 euro - Totale 2.207.663 euro

4) Tre Piani: 423.697 euro - Totale 1.281.481 euro

5) Paw Patrol - il Film: 152.614 euro - Totale 510.849 euro

6) Respect: 141.146 euro

7) Escape Room 2: 135.825 euro - Totale 434.609 euro

8) Qui Rido Io: 98.201 euro - Totale 1.184.771 euro

9) Come un gatto in Tangenziale 2: 93.555 euro - Totale 3.016.550 euro

10) Bing e le Storie degli Animali: 63.219 euro