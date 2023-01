Tutte le nomination dei Razzie Awards per i peggiori film del 2022

Come ogni anno arriva il momento per giudicare i migliori ma anche i peggiori prodotti cinematografici dell'anno precedente. E se gli Oscar sono la celebrazione dei prodotti più riusciti, c'è un altro premio che, invece, celebra i titoli meno riusciti. Stiamo parlando dei Razzie Awards, i cosidetti anti-Oscar che vengono celebrati appena prima del premio cinematografico per eccellenza e che puntano i riflettori sulle performance cinematografiche più deludenti di Hollywood. Se siete curiosi di sapere quali sono i film candidati per aggiudicarsi il premio di peggiore prodotto per il grande schermo dello scorso anno, ecco le nomination per i Razzie Awards 2023.

Tra tutte le candidature spicca, non molto a sorpresa, Blonde, il film controverso di Andrew Dominik sulla vita di Marylin Monroe che ha fatto tanto parlare di sé e non sempre benissimo, anche Morbius con Jared Leto è tra i film che hanno più deluso gli spettatori. E tra le grandi sorprese c'è Pinocchio di Guillermo Del Toro, un film che, forse, non è riuscito a farsi capire dal pubblico. Per quanto riguarda le peggiori performance degli attori domina un nome molto noto e solitamente apprezzato che, in questo caso a deluso, Tom Hanks che si porta a casa una doppia nomination, una per l'interpretazione di Geppetto in Pinocchio e un'altra per la sua performance in Elvis.

Peggior film

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior attore protagonista

Colson Baker (Machine Gun Kelly), Good Mourning

Pete Davidson, Marmaduke

Tom Hanks, Pinocchio

Jared Leto, Morbius

Sylvester Stallone, Samaritan

Peggior attrice protagonista

Ryan Kiera Armstrong, Firestarter

Bryce Dallas Howard, Jurassic Park: Il dominio

Diane Keaton, Mack & Rita

Kaya Scodelario, The King’s Daughter

Alicia Silverstone, The Requin

Peggior remake, adattamento, sequel

Blonde

365 giorni: Adesso & Altri 365 giorni

Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Il dominio

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona, Morbius

Lorraine Bracco, Pinocchio

Penélope Cruz, The 355

Bingbing Fan, The 355 e The King’s Daughter

Mira Sorvino, Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peggior attrice non protagonista

Pete Davidson, Good Mourning

Tom Hanks, Elvis

Xavier Samuel, Blonde

Mod Sun, Good Mourning

Evan Williams, Blonde

Peggiore coppia

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

I personaggi della scena nel letto alla Casa Bianca, Blonde

Tom Hanks e la faccia con il latex (e l'accento ridicolo), Elvis

Andrew Dominik e i problemi con le donne, Blonde

I sequel di 365 giorni

Peggior regista

Judd Apatow, The Bubble

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, Good Mourning

Andrew Dominik, Blonde

Daniel Espinosa, Morbius

Robert Zemeckis, Pinocchio

Peggior sceneggiatura

Blonde

Pinocchio

Good Mourning

Jurassic World: Il dominio

Morbius