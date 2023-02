Non così vicino, Tom Hanks anziano brontolone che riscopre il gusto della vita

Un anziano solitario e scontroso che non si aspetta più nulla dalla vita se non un epilogo che desidera arrivi prima possibile, viene trascinato a forza di nuovo nei colori dell’esistenza da una estroversa nuova vicina e dalla sua famiglia. “Non così vicino”, il nuovo film che vede protagonista il premio Oscar Tom Hanks nei panni del burbero Otto Andreson è ispirato al libro di Fredrik Backman uscito in italiano con il titolo “L’uomo che metteva in ordine il mondo”. Insieme al protagonista, il cast vede la bravissima Mariana Treviño nel ruolo di Marisol, Rachel Keller in quello della defunta moglie di Otto, Sonia, e Manuel Garcia Rufo nel ruolo del marito di Marisol.

Non così vicino, la trama del film

Otto Andreson è un vedovo burbero e brontolone che, dopo la morte dell’amatissima moglie e il pensionamento, passa le sue giornate, consumate dalla solitudine, a controllare che nel piccolo comprensorio in cui vive ogni minima regola sia rispettata, una sorta di ‘umarell’ dell’isolato il cui unico motivo di vita sembra essere cogliere in fallo qualcuno dei vicini e richiamarlo all’ordine.

Un motivo piccolo piccolo che non basta a dare senso a un’esistenza che a Otto ormai non interessa più. Nella desolazione delle sue giornate infatti, l’uomo progetta tentativi di suicidio, con la speranza di raggiungere presto la moglie Sonia, che il destino gli ha portato via troppo presto. A rivoluzionare il suo particolare tran tran arriva un giorno una nuova famiglia di vicini, guidata dalla vulcanica messicana Marisol che conduce con polso gioioso ma fermo un gruppo formato da un marito molto meno estroverso di lei e due bambine, con il terzo figlio in procinto di arrivare. Marisol conquisterà pian piano terreno prima nella considerazione e poi nel cuore del solitario Otto, con le semplici armi del sorriso, della gentilezza e del calore umano che emana da tutti i pori e l’anziano, grazie a lei, ritroverà la capacità di aprirsi agli altri e il sapore della vita.

Tom Hanks, un vicino da incubo che ritrova il sorriso

Un film incentrato sulla lenta metamorfosi del protagonista, sui suoi moti dell’animo, incrostato dalla solitudine, che pian piano si libera di scorie del passato e del presente e riprende a guardare il mondo e le persone che lo popolano non come costanti minacce ma come possibili alleati.

Non così vicino è un’opera che poggia tutta sulle spalle del suo protagonista e che un attore navigato come Tom Hanks regge con molta scioltezza. La controparte di Otto, la vulcanica Marisol, è altrettanto ben sorretta dall’interpretazione di Mariana Treviño e il contrasto tra caratteri, vissuti, personalità e visioni della vita è la miccia che riaccende il fuoco spento nell’animo di Otto. Non vi aspettate sorprese o colpi di scena, perché questo è un film che narra soprattutto di stati d’animo e di atmosfere, tra passato e presente, e ci porta dentro le sofferenze e le difficoltà della lunga vita di un anziano, ma anche dentro le possibilità spalancate dal semplice gesto di un sorriso, sfoderato davanti al più minaccioso, e apparentemente irriducibile, dei grugni. Il tutto alternando riflessione a leggerezza, con punte comiche che arrivano fino al grottesco, regalate dal cinismo di Otto e dal suo modo di guardare storto il mondo che lo circonda, ma anche dalla vivacità piuttosto strampalata dell’impavida Marisol.

Potendo scegliere, per portarci a casa l’impatto migliore di questo film, avremmo fermato la narrazione un passo prima del finale scelto dal regista per questo percorso di riaccettazione della vita raccontato con semplicità e grazia.

Voto:7