Tutti i nuovi film Netflix di aprile

Sta per arrivare un nuovo mese e con lui tante nuove storie da vivere attraverso il piccolo schermo di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, nel mese di aprile si prepara a lanciare tanti nuovi film di svariati generi dalla commedia al drammatico fino a passare al documentario.

Ma addentriamoci un po' di più nel vivo dei nuovi lungometraggi più attesi del prossimo mese andando a scoprire qualche dettaglio inedito sulla trama, la data di uscita e cosa aspettarci prima di andare a scoprire tutti ma proprio tutti i nuovi titoli Netflix di aprile 2022 in fatto di film.

Nella Bolla (commedia) - 1 aprile

Questa commedia segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel durante la pandemia mentre cercano di completare il sequel di un franchise d'azione su dinosauri volanti.

Ritorno allo spazio (documentario) - 7 aprile

Per la prima volta i registi premiati agli Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin (Free Solo - Sfida estrema, The Rescue) puntano le macchine da presa verso il cielo per immortalare la motivante ascesa di SpaceX e lo sforzo ventennale di Elon Musk di riavviare le ambizioni americane per il turismo spaziale. Questo documentario offre un raro scorcio della prima missione con equipaggio partita dagli Stati Uniti dal ritiro dello Space Shuttle nel 2011 e presenta un ritratto intimo degli ingegneri e astronauti selezionati per questo momento storico.

Danzando sul cristallo (dramma) - 8 aprile

Dopo che la star della Compagnia Nazionale di Danza Spagnola si è tragicamente suicidata, Irene viene scelta per prendere il suo posto nella più grande produzione di balletto della compagnia: Giselle. Ormai bersaglio di tutta la gelosia e la crudeltà della ragazza, Irene trova un'amica in Aurora, una ballerina solitaria controllata dalla madre. Isolate e alimentate dalle pressioni del mondo del balletto, il rapporto tra Irene e Aurora si fa sempre più ossessivo, fino a quando non scappano insieme per ritrovare se stesse.

Tutti i nuovi film Netflix di aprile