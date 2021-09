I film Netflix più attesi di ottobre 2021

Con l'arrivo del mese di ottobre le novità Netflix sono tante e non solo in fatto di serie tv. La piattaforma di streaming, infatti, ha in serbo per i suoi utenti tanti nuovi film e innumerevoli storie da raccontare dalla commedia al dramma fino a passare per l'azione. Tra i tanti film in uscita abbiamo selezionato tre highlight, tre racconti diversi ma ognuno dei quali in grado di emozionare, far divertire e, soprattutto intrattere. Tra il nuovo film italiano con Claudia Pandolfi Mio fratello, Mia sorella, il nuovo lungometraggio con Jake Gyllenhaal e il prequel di Army of the Dead ce n'è per tutti i gusti. Ma entriamo più nel dettaglio.

The Guilty (1° ottobre)

Passiamo al nuovo film con Jake Gyllenhaal. The Guily è il remake di un thriller poliziesco danese del 2018 e racconta la storia di un agente di polizia retrocesso che riceve inaspettatamente una chiamata da una donna rapita, chiedendo il suo aiuto. Il film racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l'operatore Joe Baylor (Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l'unica via d'uscita è affrontare la realtà.

Mio fratello, Mia sorella (8 ottobre)

Partiamo dal nuovo film italiano Mio fratello, mia sorella. Diretto da Roberto Capucci e con un cast che vede il ritorno in scena di due attori tra i più amati dal pubblico italiano, Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi, questo film racconta la storia di Tesla e Nick, due fratelli che si sono persi di vista nel tempo e che si rivedono dopo ben 20 anni al funerale del padre e alla lettura del testamento. Proprio qui scoprono che dovranno tornare a passare del tempo insieme condividendo la stessa casa per un anno. Nella casa, però, non saranno soli ma avranno la compagnia anche dei figli di lei, Sabastiano, un ragazzo schizofrenico e Carolina, la secondogenita. La convivenza non sarà facile ma riserverà soprese.

Army of Thieves, prequel di Army of the Dead (29 ottobre)

L'ultimo titolo che vogliamo segnalare è quello del prequel di Army of the Dead, Army of Thieves. Si tratta di una commedia di rapine di zombie ambientata sei anni prima dell'originale. Il film segue la vita di Ludwig Dieter nei suoi primi giorni durante le fasi iniziali dell'epidemia di zombie.

Tutti i film in uscita su Netflix a ottobre 2021

1 ottobre

Forever rich – Storia di un rapper

1 ottobre

The guilty

6 ottobre

C’è qualcuno in casa tua

8 ottobre

Mio fratello, mia sorella

8 ottobre

Pokemon: I segreti della jungla

14 ottobre

One night in Paris

15 ottobre

Io, tu, lui e lei

29 ottobre