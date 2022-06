I nuovi film tratti da libri in arrivo su Netflix entro la fine del 2022

Sono tante le storie raccontate da Netflix che, in realtà, provengono dalle pagine di noti romanzi della letteratura. Basta pensare a Bridgerton di cui tutti ci siamo appassionati negli ultimi due anni e che nasce da un ciclo di romanzi rosa, o ancora Dietro i suoi occhi, la sere thriller Netflix ispirata al romanzo di Sarah Pinborough e ancora Fedeltà che nasce dalle pagine di Marco Missiroli e potremmo continuare all'infinito. La piattaforma di streaming, infatti, si serve spesso di libri per dare forma ad adattamenti TV di successo e, se negli scorsi anni, sono stati tanti i titoli tratti da libri a dominare il catalogo e le top 10 della piattaforma, anche quest'anno Netflix ha in serbo per il suo pubblico tante nuove storie provenienti da famosi romanzi. Ecco allora una panoramica sui nuovi film ispirati a romanzi famosi che debutteranno su Netflix entro la fine del 2022.

Persuasione

Iniziamo con Persuasione, l'attesissimo nuovo film con Dakota Johnson adattamento del romanzo omonimo di Jane Austen pronto a debuttare su Netflix il prossimo 15 luglio. Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

Blonde

Altro titolo Netflix tratto da un libro che uscirà quest'anno è Blonde, ispirato al bestseller omonimo di Joyce Carol Oates, che reinventa con audacia la vita di Marilyn Monroe, esplorando la differenza tra la sua immagine pubblica e quella privata.

The Gray Man

E poi c'è The Gray Man con Ryan Gosling che debutterà sulla piattaforma di streaming il 22 luglio ed è tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney. Quando l'agente più capace della CIA, la cui identità è ignota, scopre per caso i sinistri segreti dell'agenzia, un ex collega psicopatico mette una taglia sulla sua testa, innescando una caccia all'uomo globale a cui partecipano assassini da tutto il mondo. Ryan Gosling interpreta l'Uomo grigio, mentre Chris Evans è l'antagonista psicopatico in questo thriller prodotto da Netflix/AGBO, diretto da Anthony e Joe Russo e interpretato da Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.

Mr. Harrigan’s Phone

Infine, uno dei racconti horror più iconici di Stephen King è in fase di produzione per debuttare su Netflix quest'anno. Ryan Murphy sta collaborando con Jason Blum per adattare questo racconto che sarà un film horror probabilmente in uscita per Halloween. Nel cast ci sarà Donald Sutherland, Jaeden Martell e Joe Tippett.