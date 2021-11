Lindsay Lohan sbarca su Netflix con un nuovo film di Natale. Tutto quello che sappiamo

Era da un po' di tempo che non la vedevamo sul piccolo schermo. Lindsay Lohan, dopo un'infanzia passata davanti alla macchina da presa e un'adolescenza travagliata che l'ha portata spesso a essere protagonista delle prime pagine dei giornali per i suoi scandali, torna al suo primo amore, il cinema, interpretando la protagonista nel nuovo film Netlfix di Natale.

L'attrice statunitense, che tutti ricordiamo come la bambina dai capelli rossi di Genitori in trappola o la ragazzina di Mean Girls, sta per fare ritorno sul piccolo schermo al fianco di Chord Overstreet nella nuova commedia romantica natalizia della piattaforma di streaming, di cui non sappiamo ancora il titolo, ma che è in programma per debuttare il prossimo anno.

Nel film, la Lohan, vestirà i panni di una viziata ereditiera fidanzata da poco tempo che si ritrova senza memoria dopo un incidente sugli sci. A prendersi cura di lei, nel periodo che precede le vacanze natalizie, sarà un affascinante giovane proprietario di un lodge, interpretato proprio da Overstreet, padre di una bimba che entrerà presto a far parte anche della vita dell'ereditiera.

Scritto da Janeen Damian, Michael Damian, Ron Oliver e Jeff Bonnett e diretto da Janeen, questo romantico film natalizio vedrà la partecipazione nel cast anche di Olivia Perez, Jack Wagner e Greg Young.