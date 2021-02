Esce oggi su Netflix il nuovo film di Riccardo Scamarcio: cosa c'è da sapere

L'ultimo paradiso è il nuovo film di Riccardo Scamarcio uscito oggi su Netflix. L'attore puglise, attore, produttore e sceneggiatore del film presenta al suo pubblico una pellicola che racconta la Puglia degli anni '50 e la sua situazione storico-politica in tutta la sua autenticità addolcita da un velo di romanticismo che pervade la storia di tutto il film. Diretto da Rocco Ricciardulli Prodotto da Lebowski e Silver Productions, L'Ultimo paradiso di presenta come un film che va a sviscerare il mondo di un personaggio umile ma con forti ideali e dà spazio a quelli che nella società sono sempre stati considerati "gli ultimi".

L'ultimo paradiso: di cosa parla

Il protagonista di L'ultimo paradiso è Ciccio, un contadino di 40 annii sposato e con un figlio di 7 anni. Ciccio è conosciuto per essere da un lato un grande amante delle donne e dall'altro un uomo impegnato alla lotta alle ingliustizie e a qualasiasi forma di sfruttamento umano. A dare al protagonista lo slancio per comprendere una prospettiva diversa dalla sua e mettere in discussione se stesso e i suoi ideali sarà una donna, Bianca, di cui si innamora ma che è figlia di un proprietario terriero mafioso e che sfrutta i contadini della sua tenuta trattandoli come schiavi.

Una riflessione sulla contemporaneità a partire dal passato

A commentare il film è lo stesso Scamarcio che non parla di un "ritorno alla terra", dopotutto come dichiara lui stesso, "non è mai andato via davvero dalla Puglia" ma ci tiene a sottolineare come in questa storia ha ritrovato quella "dinamica di chi scappa e ha nostalgia delle proprie radici" ma anche quella lotta di classe e quello sfruttamento che continua a esserci nella nostra società anche se le sue vittime sono cambiate e sono passate dagli italiani agli extracomunitari che continuano a guadagnare 2 euro l'ora.

Il cast

Nel cast di L'ultimo paradiso, oltre a Riccardo Scamarcio troviamo anche Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi e Valentina Cervi.