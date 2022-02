"Open Arms – La legge del mare": un film senza retorica sulla crisi del Mediterraneo

Dal 3 febbraio al cinema, “Open Arms – La legge del mare” segue le vicende che portano alla nascita dell’organizzazione umanitaria fondata da Òscar Camps, bagnino spagnolo che, assieme ai suoi collaboratori, si è recato a Lesbo per soccorrere i migranti.

Vincitore del Premio del Pubblico dell’edizione del 2021 del Festival di Roma, il film è una produzione spagnolo-greca diretto da Marcel Barrena (Little World); il regista, per lo più conosciuto nel mondo della non-fiction, sceglie infatti un approccio fattuale e documentaristico per raccontarci l’impresa di Òscar, sacrificando la canonica emotività e retorica del biopic per un racconto crudo ed essenziale.

Non si tratta di una visione da affrontare a cuor leggero: Barrena non rinuncia a mostrarci le immagini di coloro che nella traversata perdono la vita, nel tentativo di aprire gli occhi allo spettatore e scuoterlo dalla sua indifferenza più che per uno shock-value fine a se stesso.

Prima di entrare più nello specifico nei punti che ci hanno convinto – e quelli che non l’hanno fatto – descriviamo brevemente la sinossi della pellicola.

Di che cosa parla “Open Arms – La legge del mare”

Siamo nell’autunno del 2015. Dopo aver visto la terribile fotografia di un bambino annegato nel Mar Mediterraneo, il bagnino spagnolo Òscar decide di partire per Lesbo per prestare soccorso ai migranti in fuga dalle loro terre d’origine. Accompagnato dal collega Gerard, Òscar si trova davanti una situazione agghiacciante, peggiore di quanto si aspettasse; decine e decine di persone arrivano ogni giorno nelle spiagge dell’isola e le autorità non fanno nulla al riguardo.

Ostacolati da cavilli burocratici e dalle istituzioni che guardano dall’altra parte, i membri del team – a cui si aggiungono anche la figlia di Òscar, Esther (Anna Castillo), e il commercialista Nico (Sergi Lopez) – combatteranno per portare in salvo più vite possibile. In loro aiuto, lo staff della taverna “To Kyma” ed il fotografo Santi (Alex Monner), che documenterà la loro impresa.

Per saperne di più, di seguito il trailer del film, pubblicato dal canale Youtube della casa di distribuzione Adler Entertainment.

Un biopic documentaristico che denuncia la crisi migratoria – e che forse poteva andare più a fondo

La legge del mare, ci dice il protagonista Òscar, è la seguente: chiunque assista ad un individuo in difficoltà, è tenuto a prestargli soccorso, senza eccezioni o interrogativi. La burocrazia della terraferma, invece, sembra essere profondamente differente; è quella che costringe i migranti a far affondare i loro stessi gommoni, in quanto solo se naufraghi hanno diritto all’asilo politico. È la stessa che chiude entrambi gli occhi e gira la testa dall’altra parte di fronte alle decine, centinaia, migliaia di famiglie sfollate che scappano dalla guerra nel desiderio di un futuro migliore, o anche solo di una vita dignitosa. I veri nemici dei fondatori di Open Arms sono quindi la burocrazia, le istituzioni, l’Europa stessa, che finanzia la guerra in Siria con la vendita di armi, ma che rifiuta di prestare soccorso in vista di una crisi umanitaria che ha contribuito a creare.

La pellicola di Marcel Barrena è spietata nel mostrarci una realtà senza edulcorarla o proteggere lo spettatore da immagini spiacevoli. L’approccio documentaristico e di reportage non fa sconti, e ci ritroviamo come Òscar di fronte alla fotografia del bambino annegato: impotenti e frustrati.

La visione di “Open Arms – La legge del mare” è necessaria a scuotere il pubblico, forse ormai saturo di immagini violente da cui glissa troppo spesso. L’abitudine al racconto di guerra, di crisi, di migrazioni per mare cui siamo sottoposti, ma che ascoltiamo in maniera distratta, si scontra con uno che è invece puntuale e fattuale, che ci mette in prima di linea e ci costringe alla riflessione.

Il protagonista della vicenda rimangono comunque Òscar e colleghi; se da una parte fungono da esempio, personaggi con cui immedesimarsi più facilmente, che possono anche ispirarci a fare meglio, al film manca un punto di vista cardine: quello dei rifugiati.

Nonostante lo stesso Òscar ribadisca che il fulcro della vicenda non sia lui, ma i migranti, l’unica storia che ci viene raccontata è quella di Rasha, la dottoressa alla ricerca della giovane figlia da cui è stata separata. I migranti ci vengono presentati come un’unica massa indistinta e se, da una parte, questa scelta narrativa ci permette di capire l’esorbitante afflusso di persone che ogni giorno provano ad attraversare il Mediterraneo, dall’altra si rischia, ancora una volta, di presentare un’immagine superficiale ed approssimativa dei veri, effettivi, protagonisti di questa crisi umanitaria.

Si tratta di una comunicazione cui siamo abituati; è quella che ci viene presentata dai giornali, dai TG, dalla maggior parte dei prodotti di finzione che parlano della tematica. Se da una parte l’intenzione della pellicola era quella di raccontare l’origine Open Arms, dall’altra l’ennesimo racconto di stampo eurocentrico forse non sarà in grado di descrivere la reale portata di quanto sta accadendo nel Mediterraneo.

In ogni caso, l’opera di Marcel Barrena rimane un prodotto valido, necessario soprattutto per confrontarci con una realtà che ha luogo nello stesso mare che bagna le coste del nostro Paese, ma che spesso ci sembra lontano e intangibile.

Voto: 7

