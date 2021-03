Oscar 2021, tutte le nomination

L'Academy ha annunciato le nomination agli Oscar 2021. Tante le sorprese, a partire dalla cinquina della Miglior Regia dove per la prima volta compaiono due donne: Chloe Zhao per 'Nomadland' ed Emerald Fennell per 'Promising Young Woman'. Boom di candidature per 'Mank' di David Fincher (su Netflix), in lizza per Miglior Film, Miglior Regia, Miglior attore protagonista (Gary Oldman) e Migliore attrice non protagonista (Amanda Seyfried). Seguono con sei nomination 'The Father', 'Judas and the Black Messiah', 'Minari', 'Nomadland', 'Il processo ai Chicago 7' e 'Sound of Metal'. Chiude con 5 'Promising Young Woman'. Tra i candidati anche Chadwick Boseman.

'Black Panther' dell'universo Marvel ha ricevuto una candidatura postuma come Miglior attore protagonista per il film Netflix 'Ma Rainey's Black Bottom'. L'interprete è morto lo scorso agosto, a 42 anni, a causa di un cancro al colon contro il quale combatteva dal 2016.

Concorrono per l'Oscar come Miglior attore protagonista anche Riz Ahmed per 'Sound of Metal', Anthony Hopkins per 'The Father' e Steven Yeun per 'Minari'. Le candidate a Miglior attrice protagonista sono, invece, Viola Davis per 'Ma Rainey's Black Bottom', Andra Day per 'The United States vs Billie Holiday', Vanessa Kirby per 'Pieces of a Woman', Frances McDormand per 'Nomadland' e Carey Mulligan per 'Promising Young Woman'.

I candidati a Miglior film d'animazione per questa edizione sono 'Onward - Oltre la magia', 'Over the Moon', 'Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film', 'Soul' e 'Wolfwalkers'. Ad annunciare oggi le nomination il cantante e attore Nick Jonas e l'attrice e modella indiana Priyanka Chopra, marito e moglie dal 2018. I vincitori saranno svelati il 25 aprile in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà in contemporanea in vari luoghi, come il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles, e sarà trasmessa sulla rete ABC, mentre in Italia sarà Sky a trasmettere la diretta il 25 aprile sul canale dedicato Sky Cinema Oscar.

Laura Pausini e Matteo Garrone gli unici candidati italiani

A rappresentare l'Italia saranno Laura Pausini, candidata con 'Io sì' come Miglior canzone originale, e Matteo Garrone in lizza con il suo 'Pinocchio' per i costumi di Massimo Cantini Parini e il trucco. Resta fuori 'Notturno', il documentario di Gianfranco Rosi che era tra i favoriti. "Una canzone in italiano nominata agli Oscar - ha commentato la cantante romagnola sui social - Sono così onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale".