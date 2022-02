Oscar 2022: tutte le nomination

Ecco svelate le nominatio agli Oscar 2022. Un ottimo risultato per l'Italia che concorre con il film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentno, con la candidatura di Enrico Casarosa per il film animato Disney "Luca" e del costumista, pluripremiato, Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano.

Quando si svolgerà la cerimonia degli Oscar: la data

La premiazione si svolgerà il 27 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles in California. Le candidature sono state annunciate da Tracee Ellis Ross e Leslie Jordan, i conduttori della premiazione. Il film con più nomination, ben 12, è il Potere del cane, disponibile su Netflix, numerosi riconoscimenti anche per Dune, West Side Story e Belfast.

Oscar 2022: Miglior film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Oscar 2022: Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Oscar 2022: Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Oscar 2022: Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Oscar 2022: Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Oscar 2022: Miglior attore non protagonista

Ciaran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – Il potere del cane

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Oscar 2022: Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley – La figlia oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – King Richard

Oscar 2022: Miglior colonna sonora

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Madres paralelas

Il potere del cane

Oscar 2022: Migliori costumi

Cruella

Cyrano abiti a cura di Massimo Cantini Parrini.

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

Oscar 2022: Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Dont’ look up

King Richard

Licorice pizza

The worst person in the world

Oscar 2022:Miglior sceneggiatura non originale

Coda

Drive my car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

Oscar 2022: Miglior sonoro

Belfast

Dune

No Time to Die

Il potere del cane

West Side Story

Oscar 2022: Miglior canzone originale

“Be Alive” — Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scott (King Richard)

“Dos Oruguitas” — Lin-Manuel Miranda (Encanto)

“Down to Joy” — Van Morrison (Belfast)

“No Time to Die” — Billie Eilish & Finneas O’Connell (No Time to Die)

“Somehow You Do” — Diane Warren (Four Good Days)

Oscar 2022: Migliori effetti visivi

Dune

Free Guy

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

Oscar 2022: Miglior fotografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Oscar 2022: Miglior montaggio

Dont’ look up

Dune

King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick… Boom!

Oscar 2022: Miglior scenografia

Dune

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Oscar 2022: Migliori trucco e acconciature

Coming 2 America

Cruella

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Oscar 2022: Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with fire

Oscar 2022: Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l’ultimo drago

Oscar 2022: Miglior cortometraggio documentario

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Oscar 2022: Miglior cortometraggio

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Oscar 2022: Miglior cortometraggio animato

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper.