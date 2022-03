Oscar 2022: tutti i vincitori, la sorpresa di "Coda" e il pugno di Will Smith

La notte degli Oscar è da sempre una notte particolare, possiamo definirla magica: il red carpet, la sfilata dei vip con abiti lussureggianti, l'attesa, il coinvolgimento soprattutto se tra i candidati c'è il film che ci è piaciuto molto, o l'attore o l'attrice che adoriamo. L'Italia era in lizza per la statuta di miglior film straniero, migliori costimi e miglior film d'animazione: nessuna delle tre categorie ha visto trionfare la Penisola, ma in queste occasioni è già un grandissimo risultato aver partecipato. Anche perché si tratta di candidature di spessore: Paolo Sorrentino con "È stata la mano di dio" (ha vinto dal giapponese Drive my car), Massimo Cantini Parrini candidato Cyrano, si è visto togliere di mano la statuetta da Jenny Beavan per Crudelia e Enrico Casarosa candidato per Luca (è stato premiato da Encanto). Un bottino potenzialmente molto interessante ma che è rimasto al Dolby Theatre di Los Angeles.

Will Smith e il pugno a Chris Rock

Questa cerimonia degli Oscar non verrà dimenticata molto facilmente, anche per colpa di WIll Smith. L'attore, poco prima di vincere l'Oscar come miglior attore, era salito sul palco e aveva sferrato un pugno sul mento a Chris Rock. Il comico stava intrattenendo il pubblico e tra le varie battute ne aveva indirizzato una alla moglie di Smith, Jada Pinkett Smith, perché ha i capelli rasati a zero (poiché soffre di alopecia). A tutti è sembrato quasi uno scherzo, ma non così non è stato, anche perché l'attore dopo essere tornato al suo posto ha urlato: "Togliti dalla fottuta bocca il nome di mia moglie".

Dopo essere stato premiato ha fatto un lungo discorso, anche contorto dove ha menzionato le responsabilità che si sente di avere. "In questo momento della mia vita sono davvero sopraffatto da quello che Dio mi sta chiedendo di essere e di fare in questo mondo" e ancora "Realizzando questo film, ho avuto modo di proteggere Aunjanue Ellis, che è una delle persone più forti e delicate che abbia mai incontrato. Devo proteggere Saniyya e Demi, le due attrici che interpretano Venus e Serena. Nella mia vita sono chiamato ad amare le persone". Chiedendo scusa a Rock ha citato Denzel Washington, attore e amico che si era precipitato da lui per parlargli:

Denzel qualche minuto fa mi ha detto: ‘Nel tuo momento più alto, stai attento, è il Diavolo che ti tira la manica'. Voglio chiedere scusa agli Academy, voglio chiedere scusa a tutti i colleghi nominati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. L'amore ti fa fare cose folli.

La risposta dell'Accademy

L'Academy si è dissociata dal comportamento di Will Smith, ma sui social ha ribadito la volontà voler pensare celebrare i vincitori in questo momento di grande gioia per loro. Sono in molti però a rispondere sui social al messaggio scritto dall'organizzazione degli Oscar: si dicono sconvolti dalla non reazione immediata dell'Academy e trovano ingiusto che Smith non sia stato punito.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. March 28, 2022

Tutti i vincitori degli Oscar 2022

La grande delusione per Il Potere del Cane di Jane Campion candidato a ben 12 statuette, ne ha vinta solo una per la miglior regia, è accompagnata dal successo inaspettato e quindi ancora più bello di Coda che ha vinto tutte e tre gli Oscar per cui la pellicola era stata nominata: miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore non protagonista, in questo caso Troy Kotsur. Per l'attore un applauso nel linguaggio dei segni che ha dedicato la sua vittoria alla comunità dei sordi, alla comunità Coda (children of deaf adults) da cui il nome del film e a tutte le persone con disabilità: "Questo è il nostro momento". Nei premi tecnici ha trionfato Dune con 6 statuette.