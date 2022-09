Oscar 2023, "Nostalgia" di Mario Martone con Pierfrancesco Favino è il film italiano in corsa

"Nostalgia" di Mario Martone è il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023 nella sezione "Miglior film straniero". Il film tratto dall'omonimo libro di Ermanno Rea, ha come protagonista Pierfrancesco Favino ed è stato presentato a Cannes lo scorso maggio. Adesso concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

Nostalgia, la trama del film di Mario Martone

Felice Lasco non mette piede a Napoli, la città in cui è nato, da 40 anni. Aveva solo 15 anni quando uno zio all’improvviso lo ha messo su un aereo e se lo ho è portato a lavorare con sé in Libano. Dopo quattro decenni in cui si è costruito una vita altrove, l’uomo torna a trovare l’anziana madre al rione Sanità, il quartiere antico e difficile in cui è cresciuto.

Dopo la morte della madre, Felice sembra non avere più alcun motivo per rimanere a Napoli. Al Cairo, dove vive da vent’anni, ha una moglie che ne aspetta il ritorno e una sua ditta di costruzioni ben avviata. Eppure, aggirandosi per le strade del quartiere, facendo amicizia con il battagliero parroco e riscoprendo vecchie conoscenze, non riesce più a staccarsi dalla sua città. Sente qualcosa che lo spinge a tornare sui suoi passi e affrontare il passato.