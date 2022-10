Un documentario racconta l'amore di David Lynch per il Mago di Oz

L’onirismo di David Lynch non è nuovo a coloro che hanno da sempre seguito il suo cinema o a chi si è imbattuto per caso nei suoi lavori dalle forme più enigmatiche utilizzate dal geniale regista americano. Non è nemmeno un mistero che i suoi film si possano prestare alle interpretazioni più disparate, a volte addirittura azzardate, ma è proprio il linguaggio polisemico delle immagini utilizzate da David Lynch, che ci permette di attraversare più mondi e sfumature dello scibile umano. Al contrario delle elucubrazioni sulle quali si possono impiantare le più vaste interpretazioni da parte di studiosi e appassionati , le influenze sui film lynchiani sono chiare e lo dimostra il documentario Lynch/Oz di Alexander O. Philippe, in concorso al Festival del Cinema di Roma, nella sezione Free Style/ Grand Public, che riesce a decodificare e a omaggiare l’intera filmografia, attraverso un caposaldo della filmografia americana: “Il Mago di Oz” del 1939.

Il kolossal venne diretto da Victor Fleming (insieme a George Cukor, Mervyn LeRoy, Norman Taurog, King Vidor) e fu in grado di creare suggestioni molto potenti che hanno influenzato profondamente intere generazioni fino ad oggi. La struttura del documentario “Lynch Oz” si basa su una vera e propria serie di interventi di tipo accademico, divisa in capitoli in cui si susseguono teorie e collegamenti alle immagini visionarie del “Mago di Oz”. Ad analizzare e scomporre l’opera di Lynch attraverso il celebre classico hollywoodiano, si alternano attraverso sei capitoli tematici distinti la critica Amy Nicholson e cineasti: Rodney Ascher, John Waters, Karyn Kusama, il duo Justin Benson-Aaron Moorhead e David Lowery.

Incredibile il numero di accostamenti tra le immagini dei film e quelle del mago di Oz, come se improvvisamente tutto lo scibile del regista fosse rivisto attraverso una lente d’ingrandimento, che ha come parametro il film di fantasia in cui incontriamo personaggi archetipici mai casuali come Dorothy, la Strega dell’Est o l'Uomo di latta. Si passa così molto velocemente, in una sovrapposizione di immagini e di continue citazioni dei film di Lynch, da un’opera all’altro senza mai fermarsi, andando a scandagliare in particolare modo “Cuore selavaggio”, “Twin Peaks” e “Velluto Blu”. Nulla è citato senza fondamenti e ciò che ci colpisce di più è accettare, che alcune influenze siano realmente ricorrenti all’interno dei film lynchiani, soprattutto la presenza di tende, intese come porte d’oltremodo, le famose scarpe rosse, simbolo del mondo fantastico, le evocazioni di incubi attraverso deformazioni delle sembianze umane, spesso presenti a rappresentare la materializzazione delle paure insite nella coscienza, oppure la doppiezza dei personaggi lynchiani che come quelli di Oz vogliono sempre rimandare a qualcos’altro nascosto nel nostro subconscio, ma in particolare modo al vissuto sia personale che cinematografico di David Lynch. Il documentario Lynch/Oz ci fa navigare in un mare di immagini e suggestioni, che spesso ci travolgono e a tratti rischiano di affogarci, ma sempre con un notevole piacere, se si ama il cinema di David Lynch. Un viaggio molto intenso, che è necessario fare.