Paolo Genovese: "In sala ma in sicurezza. Vaccino e Green pass? Troppe opinioni, io mi fido di chi ha le competenze"

Il regista, tra i premiati di Marateale, auspica un ritorno alla normalità per il cinema ma nel rispetto delle regole: "La vita va preservata in tutti i modi"

"Vedere Festival che ripartono e il pubblico che comincia a tornare è veramente molto emozionante" commenta Paolo Genovese dopo la premiazione a Marateale, kermesse cinematografica in corso a Maratea.

"Ci aspettiamo sempre di più, ma l'importante è iniziare a tornare ad avere un rapporto diretto" continua, lanciando un appello alla prudenza ma soprattutto al rispetto delle regole: "Penso che il cinema e la cultura siano vita per un Paese, però la vita, quella importante, va preservata in tutti i modi. Auspico un ritorno in sala ma in sicurezza. Siamo in troppi a dire la nostra su Green pass e vaccino: possiamo avere un'idea, un'opinione, io tendo a fidarmi di chi ha le competenze per prendere queste decisioni".

Dopo un anno così difficile è fondamentale rimettersi in gioco e proporre al pubblico storie in cui riconoscersi, ma non solo: "L'urgenza dipende dagli autori - spiega a Today - Le storie per ognuno di noi rappresentano delle urgenze, che sono profondamente diverse a seconda di chi le racconta. Io in questo momento ho voglia di raccontare storie di speranza, di forza, di emozioni. Penso che in maniera trasversale, però, sia urgente avere un rapporto con il pubblico, a prescindere dal tipo di storia che vogliamo raccontagrli".