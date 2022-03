“Parigi, Tutto in una notte”: una docu-comedy che lascia l’amaro in bocca

C’è frenesia in qualsiasi pronto soccorso di un ospedale. Un luogo in cui le persone più disparate si trovano a condividere dolori ed esperienze nell’estenuante attesa di essere visitati. Catherine Corsini sceglie proprio questo luogo per portare sullo schermo il suo nuovo film. Prende ispirazione da un’esperienza personale e da lì racconta una storia che incrocia uomini e donne di tutte le classi. La sua è una regia frenetica e in costante movimento. Segue gli infermieri tra i corridoi e li osserva girandogli intorno con un tono documentaristico. Il montaggio è rapido e frenetico a sua volta, mimando quella tensione che si ritrova nelle vicende. Vuole far emergere quelle che sono le dinamiche interne di un mondo complicato ma fondamentale.

C’è una critica nel suo film e per realizzarla meglio la fa dall’interno. La prospettiva infatti è quella degli infermieri, dei medici e dei pazienti in quello spazio ristretto. Il tempo si dilata facendo percepire agli spettatori le stesse sensazioni che i personaggi vivono, ma allo stesso tempo la tensione cresce accelerata da situazioni sempre più precipitose. Nello spazio dell’ospedale viene inglobata la dimensione esterna: la Francia divisa dalle rivolte dei gilet gialli. La Frattura (il titolo originale La Fracture già lo preannunciava) è sociale, politica e di classe. Viene messa in scena nel pronto soccorso, unico luogo in cui non ha ragione di esistere. E infatti, sparisce.

“Parigi, Tutto in una notte”: la trama

Raf (Valeria Bruni Tedeschi) è in crisi con la moglie Julie (Marina Foïs). Le due litigano costantemente e all’ennesima discussione Julie decide di andar via di casa. Raf però non ci sta e cerca di fare ammenda nonostante la abbia insultata in una serie ininterrotta di messaggi. La loro crisi però viene rimessa in prospettiva quando Raf, per inseguire Julie, cade e finisce in pronto soccorso. Qui incontra diverse persone tra cui un camionista, Yan. L’uomo aveva preso parte ad una manifestazione dei Gilet gialli nelle strade di Parigi. Il clima si è scaldato rapidamente ed è rimasto ferito alla gamba da una granata. In ospedale la situazione è in apparenza calma. I pazienti sono in attesa di essere visitati, il personale sanitario si scambia informazioni al riguardo e Kim, un’infermiera, è pronta alla sua sesta notte di turno.

Raf e Yan entrano subito in collisione. La donna, dalla sua posizione privilegiata, critica le manifestazioni dei gilet gialli e la sua insofferenza è acuita dalla crisi con Julie. Yan dal canto suo attacca e critica la posizione di Raf. Le loro vite sono ben diverse eppure in quella sala d’attesa sono uguali. Aspettano di essere curati e i loro privilegi vengono meno. Viene meno anche la presenza dello Stato che lascia un ospedale in condizione pessime. Poco personale, luoghi fatiscenti e pericolanti, troppa frenesia per medici e infermieri che vengono sovraccaricati di lavoro e responsabilità. La notte scorre tra visite, situazioni tragicomiche e una tensione crescente che è sempre più destinata ad esplodere. Non vi anticipiamo altro e vi lasciamo il trailer qui sotto.

“Parigi, tutto in una notte": il dramma che si nasconde dietro una commedia dai tratti grotteschi

Ciò che colpisce di questa pellicola è come cambia l’idea se si ha della storia. Si presenta una coppia in crisi con battibecchi, scuse e toni comici per smorzare la tensione. Poi d’improvviso quando si varca, insieme alla camera, la soglia dell’ospedale il tono cambia. C’è una realtà ricostruita con un ottimo lavoro perché tutte le sensazioni arrivano. Valeria Bruni Tedeschi fa oscillare il suo personaggio tra una donna spaventata dalla vita e dalla crisi con la moglie, e quella di bianca privilegiata a cui si è macchiato il capotto di marca. In quella notte anche lei dovrà rimette tutto in prospettiva. In questo l’attrice è eccellente e fa gravitare la pellicola intorno a se, come fa l’infermiera Kim. Lei sta dall’altro lato di quelle porte degli ospedali che sembrano celare chissà cosa. Nel suo personaggio si concentra l’empatia degli operatori sanitari che con dedizione e calma gestiscono ogni paziente, non importa la provenienza o la classe. Il suo personaggio incarna tutti coloro il cui lavoro non viene giustamente riconosciuto e che nei momenti di tensione sono vittime di insulti e frustrazione. C’è quindi nel film questa doppia natura, comica ma drammatica, in cui la seconda si nasconde dietro la prima per mostrarsi poi in tutta la sua schiettezza. Lentamente scopriamo il disagio e la crisi degli ospedali. Poche risorse poco valorizzate e attrezzature inadeguate. Eppure chi vi lavora manda avanti tutto per senso del dovere.

Nel personaggio di Yan invece c’è la denuncia di tutti gli uomini e le donne le cui condizioni di lavoro sono in crisi e che non posso neanche permettersi di stare in ospedale. Il mondo del lavoro è spietato e su questo il film non fa sconti. Con lui emerge anche come il conflitto tra le parti, manifestanti e polizia, sia tremendo per tutti. Dietro la divisa e il gilet si celano uomini che si possono scoprire più simili di quanto credessero. Ciò che vince in questo film è l’empatia. L’umanità che davanti alla crisi, davanti alla tensione e al pericolo si compatta. Così l’ospedale, sebbene in crisi, ri-diventa luogo di accoglienza. Collaborano medici, infermieri, pazienti (paradossalmente) e parenti. Ancora una volta, come sempre, sono i sentimenti a dare lezioni di vita alle istituzioni che non sono in grado di dare la precedenza a servizi essenziali che invece dovrebbero essere garantiti.

Voto: 7.