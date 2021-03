Patrizia Reggiani delusa da Lady Gaga: “Mi aspettavo che venisse a conoscermi”

La ex signora Gucci si dice amareggiata per non aver avuto contatti con la cantante che la interpreta nel film di Ridley Scott 'House of Gucci'

Roma, Milano e alcune località del lago di Como fanno da sfondo alle riprese di ‘House of Gucci’, il film di Ridley Scott basato sulla vita della famiglia Gucci. Protagonista della pellicola è Lady Gaga, chiamata a interpretare Patrizia Reggiani, ex moglie del celebre imprenditore della moda ucciso nel 1995 e condannata a 26 anni di carcere per il suo delitto.

Questi sono i giorni in cui il set blindatissimo si muove per vie del capoluogo lombardo: l'Università degli Studi, piazza Duomo, la Galleria sono i luoghi di alcune scene del film che, tuttavia, sta sollevando l’amarezza proprio della signora Reggiani. "La signora Reggiani è molto amareggiata, decine di camion della produzione del film che vede protagonista Lady Gaga hanno invaso Milano, via Palestro la Statale e ora anche Montenapoleone, e lei non ne sa nulla. E non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione” ha affermato a Telelombardia Daniele Pizzi, legale di Patrizia Reggiani: “La signora è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava di essere contatta in prima persona e che lady Gaga sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set”.

“Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto", ha aggiunto ancora l'ex moglie dello stilista in una nota affidata all’Ansa. Al momento, nessuna replica è arrivata da parte di Lady Gaga, tantomeno dalla produzione che prosegue le riprese di un film che vedrà anche la partecipazione di Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto.

Lady Gaga sul set in Galleria a Milano: prossima tappa Lago di Como

Nei prossimi giorni le riprese del film ‘Hous of Gucci’ dovrebbero toccare altre zone di Milano, da Villa Necchi a via Montenapoleone, passando anche per corso Venezia e Stazione Centrale. Per ovvi motivi, i set e le zone limitrofe rimarranno sempre chiusi al pubblico. Come fa sapere Qui Como, il set si dovrebbe poi trasferire sul lago di Como. Una delle location sul lago dovrebbe essere Villa Balbiano, magica dimora che si trova tra Ossuccio e Tremezzina, che vanta anche importanti dettagli storici come sgli pettacolari affreschi del XVII secolo dei fratelli Recchi e di Agostino Silva.

(Nella foto in basso, Lady Gaga durante le riprese del film 'House of Gucci' ,ANSA/Mourad Balti Touati)