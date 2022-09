Al cinema "Per niente al mondo": quando anche riprendersi la propria vita ha un prezzo

Al cinema da giovedì 15 settembre 2022, Per niente al mondo è il nuovo film di Ciro d’Emilio, che firma anche la sceneggiatura insieme a Cosimo Calamini. Nell’operoso nord-est italiano la vita di un uomo crolla vertiginosamente quanto ingiustamente, ma riprenderla in mano sembra impossibile.

Per niente al mondo, la trama del film

Bernardo (Guido Caprino) è un uomo che ha tutto nella vita: è uno chef di successo, ha un ristorante tutto suo ed è vicino alla sua prima stella Michelin, ha degli amici fidati di vecchia data e una figlia diligente (Irene Casagrande). Nonostante viva in un piccolo paese dell’Italia nord-orientale, vuole sempre alzare l’asticella, alla spasmodica ricerca di qualcosa in più. Decide così di mettere a posto la sua vecchia macchina da rally, rinnovare il suo locale Da Bernardo e ha sempre in mente grandi cose. Tutti i suoi progetti, però, subiscono un’enorme battuta d’arresto quando un brutto scherzo del destino (o meglio, di un suo parente) ribalta completamente la sua esistenza. Arrestato per associazione a delinquere, Bernardo si ritrova inspiegabilmente in carcere, incastrato; per dimostrare la sua innocenza ci vorrà più di un anno e, una volta uscito di prigione, nulla sarà più come prima. Il paese non lo vede più con gli stessi occhi, le banche non gli concedono alcun prestito per aprire nuovamente un ristorante, gli amici lo abbandonano, considerandolo in preda alla follia. Ma Bernardo non è impazzito: vuole semplicemente riavere tutto quello che ha perso ingiustamente e, per riprendersi la sua vita, è disposto a tutto. È così che gli si presenta una scelta da fare, una decisione dalla quale non potrà mai più tornare indietro, per niente al mondo.

Il trailer

Cura e confusione

L’opera seconda di Ciro D’Emilio – il cui esordio, nel 2018, a Venezia 75 Orizzonti con Un giorno all’improvviso fu un successo, con ampi consensi di critica, la partecipazione a oltre 70 Festival italiani e internazionali, la vittoria di oltre 30 riconoscimenti e il Nastro d’Argento ad Anna Foglietta per la Migliore interpretazione femminile – era indubbiamente attesa con grande interesse. Per niente al mondo disattende, seppur solo in parte, le aspettative, soprattutto a causa di una confusione strutturale di sceneggiatura.

La scelta di seguire più linee temporali contemporaneamente non è inedita ma sicuramente interessante, lodevole in quanto non semplice e gestita bene, ma la pellicola si perde a tratti in scampoli di storia che assumono una natura quasi episodica, non portando così lo spettatore ad accettare il “gioco” e a ricostruire con interesse gli avvenimenti in ordine cronologico – evidente fin da subito – ma anzi andando ad annullare un possibile climax che il finale si sarebbe meritato. Per niente al mondo si perde così anche nei temi: la psicologia del dolore, dello smarrimento, l’ingiustizia e il crimine, la dura scelta per ribaltare il proprio destino rimangono ancorati ai fatti reali (a cui il film è liberamente ispirato) restando troppo spesso in superficie. Allo stesso modo i personaggi – a causa di alcuni passaggi frettolosi in sceneggiatura – o evolvono ben poco (come la statica figlia Giuditta) o compiono dei salti poco spiegati, come gli amici Sergio e Stefano. Lo stesso protagonista Bernardo assume dei comportamenti inspiegabili una volta uscito di prigione, proprio a causa di mancati approfondimenti in una vicenda complessa.

A salvare (e probabilmente qualcosa di più) il tutto c’è però l’attentissima mano di Ciro D’Emilio. Il regista si conferma una delle realtà cinematografiche nostrane più interessanti, capace di mescolare una narrazione costruita in modo così articolato a una forma impeccabile, esaltata dalla bellissima fotografia di Salvatore Landi, in grado di catturare tutta la freddezza del nord-est italiano, e dalle musiche di Bruno Falanga. Il cast non è da meno, guidato da un credibile Guido Caprino nei panni del protagonista e dalla grande prova dell’attore serbo Boris Isakovi?, vero e proprio motore di quell’unica e coinvolgente evoluzione tra personaggi; di contorno ma sempre affidabili Antonio Zavatteri e Diego Ribon.

Per niente al mondo insomma non riesce a trovare quel “mordente” per spiccare il volo – come richiesto a un’opera seconda – ma, nonostante qualche difetto a livello di sceneggiatura, fa della cura formale il suo punto di forza.

“Non mi hanno tolto un anno, mi hanno tolto l’anima, e io me la riprendo”

VOTO: 6,5