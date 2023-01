Pinocchio di Guillermo del Toro trionfa ai Golden Globe, è la prima volta per un film d'animazione Netflix

Non innamorarsi della versione di Pinocchio di Guillermo del Toro è davvero difficile difficile. E se in Italia questo nuovo film d'animazione Netflix che racconta, in chiave moderna e sognante, la storia del burattino di legno che sogna di diventare un bambino vero, è stato apprezzatissimo da tutti, critica e pubblico, sembra proprio sia stato lo stesso anche oltreoceano. Pinocchio, infatti, si è aggiudicato il Golden Globe come miglior film d'animazione battendo titoli come Inu-Oh di Gkids, Marcel the Shell With Shoes On di A24, Il gatto con gli stivali: l'ultimo desiderio di Universal Pictures e Diventa rossa di Walt Disney Studios Motion Pictures. Ma Guillermo del Toro non è solo riuscito a sciogliere il cuore del pubblico con una storia tutta italiana resa universale e magica, il regista messicano, con questa vittoria di Pinocchio, film girato in stop-motion, il regista ha fatto anche un grandissimo regalo a Netflix, che ha distribuito la pellicola, regalando alla piattaforma di streaming il primo Golden Globe per la categoria miglior film d'animazione, evento mai accaduto finora dove Netlfix era riuscita a portarsi a casa riconoscimenti solo per altre categorie ma mai in quella dell'animazione.

Una gioia non solo per il colosso dello streaming ma per lo stesso Del Toro che ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca e direzione con il suo Pinocchio e che, nel suo discorso di ringraziamento, non è riuscito a nascondere tutta la sua emozione per la vittoria del suo film.

"Questo è un grandissimo anno per il cinema - ha esordito Del Toro -.Un grande anno per l'animazione. L'animazione è cinema, non è un genere riservato ai bambini. È un mezzo di comunicazione importante. Grazie a tutto il cast e alla troupe perché abbiamo portato bellezza, vita e verità a una storia che parla di perdita e di senso di appartenenza"

Per Guillermo del Toro, quello ottenuto con Pinocchio è il terzo Golden Globe della carriera. Nel 2017 aveva vinto come miglior regia e sceneggiatura per il film La forma dell'acqua.