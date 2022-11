Pupi Avati ricoverato in ospedale: malore sul set del suo nuovo film

Mercoledì, mentre stava girando il suo ultimo film nel centro di Bologna, il regista Pupi Avati è stato colpito da un malore. Al momento è ancora ricoverato all'ospedale bolognese di Sant'Orsola. La diagnosi è scompenso cardiaco e come ha dichiarato al Corriere di Bologna il fratello Antonio non sarà dimesso prima della prossima settimana. Però Antonio ha anche rassicurato i fan del grande regista comunicando che appena sarà dimesso tornerà subito a lavoro per girare le scene della nuova pellicola. Avati solo ieri, 3 novembre, ha compiuto 84 anni.

Il suo film su Dante è stato un vero e proprio successo e giusto venerdì scorso è stato insignito del Premio Cultura di Confartigianato in Archiginnasio. In occasione della premiazione aveva comunicato di non aver ancora girato il suo film della vita: "Senti che, probabilmente, questa è la volta buona. Fortunatamente non lo è, la rimandi sempre".