Purple Hearts vola nella top 10 Netflix. Perché sono tutti impazziti per una "banale" storia d'amore

Purple Hearts sta diventando inaspettatamente il film Netflix dell'estate con oltre 100 milioni di ore viste nella sua seconda settimana, prossimo, perfino, all'entrata nella top 10 dei film di Netflix di tutti i tempi. Ma perché tutta questa attenzione su una semplice storia d'amore? A quanto pare ci sarebbe lo zampino di Tik Tok. Questa commedia romantica, infatti, non ha ricevuto grandissime recensioni da parte della critica con il solo 38% su Rotten Tomatoes e numerose critiche su una trama banale e alcuni temi trattati che non hanno convinto del tutto. C'è perfino chi dice che il film abbia "feticizzato" i militari. Dati i temi trattati nel film, si potrebbe concludere che la popolarità di Purple Hearts sia esplosa nell'America centrale, dove show del calibro di Virgin River e Sweet Magnolias prosperano, ma, in realtà, non è così. Secondo i primi 10 dati grezzi di FlixPatrol, la popolarità del film è stata grande in tutto il mondo e Purple Hearts è sulla buona strada per diventare uno dei più grandi film di Netflix secondo i dati orari del sito Netflix Top 10. Il film, infatti, ha raccolto 150,82 milioni di ore guardate nelle prime due settimane sulla piattaforma con la settimana 2 che ha raccolto oltre 100 milioni di ore. Ma perché tutta questa attenzione? Entriamo più nel dettagli per scoprire cosa si nasconde dietro Purple Hearts.

Qui il trailer di Purple Hearts

La trama di Purple Hearts

Nonostante le loro differenze, la cantautrice in difficoltà Cassie (Sofia Carson) e il marine tormentato Luke (Nicholas Galitzine) decidono di sposarsi unicamente per ottenere le agevolazioni offerte dall'esercito, ma il confine tra finzione e realtà si fa più labile quando sono colpiti da una tragedia.

Purple Hearts è virale su Tik Tok

Perché Purple Hearts sta andando così bene? TikTok potrebbe svolgere un ruolo importante in questo a causa di brevi clip del film commentate sulla piattaforma social che vanno da poche centinaia di migliaia di visualizzazioni ad alcune che ottengono oltre 10 milioni di visualizzazioni. Sono tutte reazioni sincere di persone normali ad alcuni dei momenti più toccanti del film e proprio questo parlare tanto di Purple Hearts non ha fatto altro che destare curisità sul film. Questa non è la prima volta che TikTok ha visto generare visualizzazioni incredibili per i singoli titoli di Netflix. All'inizio di quest'anno, Ginny e Georgia hanno beneficiato di alcuni post virali sulla piattaforma dei social media, che le hanno permesso di rientrare nella top 10.