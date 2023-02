Dalla mia finestra: al di là del mare, il film spagnolo torna su Netflix con una parte 2, svelata la data

Dopo l'uscita, nel 2022, del primo capitolo di Dalla mia finestra, il dramma romantico del regista Marçal Forés, tratto dal romanzo di Ariana Godby, che è subito entrato nel cuore del pubblico, Netflix ha deciso di continuare il suo racconto con un secondo film della saga dal titolo Al di là del mare. Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda parte di questo film? Intanto ritroviamo i protagonisti del primo capitolo Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras e Emilia Lazo. In più, si aggiungono a loro anche Andrea Chaparro, Ivan Lapadaula e Carla Tous.

La trama di Dalla mia finestra

Raquel è perdutamente innamorata dell'attraente e misterioso vicino di casa Ares, ma lo osserva da lontano perché purtroppo non si sono mai parlati. La ragazza però ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt'altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole, sicuramente non se stessa.

Quando esce Dalla mia finestra: al di là del mare su Netflix

La seconda parte del film romantico spagnolo debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 23 giugno 2023.