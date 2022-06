Peaky Blinders, il film: tutto quello che sappiamo

Dopo 36 episodi e sei stagioni la serie Peaky Blinders è giunta al termine. La storia di questo fortunatissimo show, però, non ha intenzione di interrompersi qui e continuerà ma sotto una nuova forma: quella di un film. Peaky Blinders, infatti, seguirà le orme di altre serie che, dopo essersi concluse, hanno scelto di andare avanti per via cinematografica, basta pensare a Sex and the City o la stessa The Last Kingdom che sta lavorando, proprio ora, a un film sequel. Ma cosa sappiamo finora sul film di Peaky Blinders? Scopriamolo insieme.

Cosa sappiamo finora sul film di Peaky Blinders?

Le avventure del capo gang, Thomas Shelby, ci accompagnano ormai dal 2013. Peaky Blinders, infatti, ha seguito la storia di Shelby e la sua ascesa al potere nel post Prima Guerra Mondiale arrivando, con l'ultima stagione, a toccare l'arco temporale che precede l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ma cosa accadrà nel film? Intanto specifichiamo che le voci sulla produzione di un film girano ormai da diverso tempo, già dal periodo della pandemia che aveva reso la realizzazione di una settima stagione, irrealistica. Ma cosa sappiamo di questo film? Nel gennaio 2021, il primo a parlare pubblicamente di un film è stato Steven Knight, lo sceneggiatore della serie che, in un'intervista con il giornalista Naman Ramachandran, aveva fatto queste dichiarazioni sul progetto.

“Siamo in fase di sviluppo. È un'idea completamente formata e ha un inizio, una parte centrale e una fine. E penso che sarà una conclusione appropriata per la storia raccontata finora."

Knight ha poi aggiunto che il film è nato in sostituzione di una settima stagione dicendo "abbiamo messo insieme le nostre teste e abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea fare un film invece di fare la settima serie" e ha aggiunto che la storia si baserà su fatti realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale e sarà raccontata in pieno stile Peaky.

Inoltre, Knight ha svelato che Stephen Graham, che nella serie veste i panni di Hayden Stagg, sarà coinvolto nel progetto.

Peaky Blinders, oltre al film, un'esperienza di realtà virtuale, un balletto e una bevanda alcolica

Oltre al film, Peaky Blinders sarà protagonista anche di altri progetti collaterali: un'esperienza di realtà virtuale, Peaky Blinders: The Rise (aperta al pubblico da giugno 2022 a febbraio 2023) un'esibizione di danza e una bevanda alcolica. Peaky Blinders The Rise è il primo spettacolo teatrale ufficiale a 360 gradi completamente immersivo ambientato nel mondo di Peaky Blinders e che si svolge al The Vanguard Theatre, a pochi passi dall'ambientazione di Solomons Yard. L'adattamento teatrale si chiama Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby, che debutterà nelle sale del Regno Unito a settembre 2022 e durerà fino ad aprile 2023. Mentre, per quanto riguarda la bevanda, c'è una collaborazione con whisky per un drink tutto dedicato a Peaky Blinders.

Quando esce Peaky Blinders, il film?

Nonostante il suo annuncio tanto tempo fa, sembra che il film sia ancora in fase di sviluppo quindi possiamo immaginare di poterlo vedere non prima del 2023 inoltrato.