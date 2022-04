“Quando Hitler rubò il coniglio rosa”: la difficoltà dei rifugiati vista dagli occhi di un bambino

Non è mai facile immaginare la condizione di un rifugiato. Lo si vede molto più da vicino purtroppo in questi mesi in cui milioni di persone scappano dal loro paese per rimanere in vita. È questa la storia che la nuova pellicola di Carolin Link ha scelto di raccontare; si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice ed illustratrice tedesca Judith Kerr. La donna ha raccontato nel libro la sua esperienza personale di rifugiata e di come sia stata costretta a lasciare il proprio paese e la propria casa per questioni di sicurezza. L’adattamento è un racconto molto toccante ed emozionante che vuole far riflettere e soprattutto offre un punto di vista diverso da cui osservare uno dei periodi più bui dell’umanità. Non che ciò che si guarda cambi, ma sono diversi gli occhi e il modo in cui si percepisce questa condizione di sradicamento. A raccontare il tutto infatti è una bambina di 9 anni che nonostante non ami spostarsi continuamente, vive tutto questo come un’avventura, un costante mettersi in gioco e imparare da ogni situazione che si vive, anche le più difficili.

Il film invita a riflettere sulla condizione di tanti uomini e donne, come i protagonisti, che hanno dovuto rinunciare alla propria casa perché non hanno voluto adeguarsi a rigide imposizioni politiche. La pellicola ci mostra con gli occhi di una bambina e con la loro semplicità quanto facilmente l’equilibrio possa venire meno. La regista teneva molto a questo progetto in quanto lesse il romanzo quando era bambina e nel momento in cui ha avuto la possibilità di farne un film ha colto l’occasione. La stessa scrittrice ne è stata entusiasta, ma non è purtroppo riuscita a vederlo realizzato. Il film si concentra poi anche in maniera molto onesta sulle difficoltà concrete del riadattarsi ad un mondo diverso e sulla necessità di fare i conti con un passato che, prima o poi, si dovrà lasciare andare.

"Quando Hitler rubò il coniglio rosa": la trama

Febbraio 1933, Anna (Riva Krymalowski) ha 9 anni e vive a Berlino con i suoi genitori, Arthur (Oliver Masucci) e Dorothea (Carla Juri), e suo fratello più grande Max (Marinus Hohmann). Il paese è vicino alle elezioni e Hitler potrebbe vincerle. Il padre di Anna è un noto critico teatrale molto temuto e che esprime sempre con franchezza le sue opinioni. Si schiera fin da subito contro le tendenze politiche di Hitler diventandone uno dei maggiori oppositori. Proprio a causa di questo aperto schieramento politico, l’uomo entra in una lista di persone indesiderate, e su suggerimento della polizia, decide di lasciare il paese. Anna e suo fratello non possono rimanere a Berlino e insieme alla madre partono alla volta della Svizzera. La bambina può portare solo un giocattolo e deve scegliere: il suo coniglio rosa o un tigrotto? Fatta la sua scelta, i tre partono in treno ma durante il viaggio Anna si ammala e giunti in città vi rimangono per tre settimane in attesa che guarisca.

La situazione per Arthur è sempre più complicata perché deve trovare una rivista disposta ad accettare i suoi articoli. La famiglia rimane per qualche mese in Svizzera, vivendo in un piccolo paesino di montagna, ma ha bisogno di più denaro e decide quindi di spostarsi in Francia. Ha così inizio per Anna e per Max un periodo difficile in cui devono rimettere in discussione le loro abitudini, i loro privilegi e imparare da capo una lingua. Cercheranno di adeguarsi a questa nuova città vivendola come un’avventura con il supporto e l’amore dei genitori, mentre Arthur e Dorothea cercheranno di affrontare problemi economici. Ci fermiamo qui con la trama, di seguito trovate il trailer.

Perché guardare "Quando Hitler rubò il coniglio rosa"

Il periodo precedente alla Seconda Guerra mondiale e tutto quello che accadde dopo è stato oggetto di numerose pellicole. Come parte della storia dell’umanità è sempre necessario e importante rappresentarlo e fornirne diverse prospettive. Ciò che questa pellicola riesce a fare, che è poi una delle motivazioni per cui vale la pena vederla, è il tono paradossalmente leggero ed ottimista. Il periodo è precedente all’ascesa e all’accentramento del potere nelle mani di Hitler, ma ciò non vuole dire che la tensione palpabile di ciò che sarebbe accaduto non si percepisca. Tuttavia Carolin Link è riuscita, sia con la regia che con la sceneggiatura, a distribuire nella pellicola questa atmosfera di consapevolezza della realtà che non risulta opprimente. Attraverso gli occhi di Anna, e la sua percezione della situazione, vediamo le difficoltà di dover rinunciare alle cose apparentemente triviali ma che per lei rappresentano dei punti cardini nella sua vita. Quanti peluche portare, la scatola di pastelli, quella dei giochi. Il peluche che troviamo nel titolo e che viene “rubato” è chiaramente la rappresentazione metaforica dell’infanzia di cui Anna viene privata: un posto sicuro, una costanza nei luoghi, nei rapporti che le permette di mettere delle radici. Tutto questo non c’è, al suo posto ci sono treni, luoghi sempre nuovi e cose nuove da imparare. Qui c’è la chiave di lettura che rende la pellicola interessante: tutto questo non è visto in maniera negativa anzi si cerca di leggerlo in maniera ottimista.

È nel viaggio, nell’interazione con culture diverse, tradizioni diverse che Anna cresce e si arricchisce. Sarà difficile trovare un equilibrio, ma tutto questo farà parte di chi sceglierà di diventare. Suo padre e la sua famiglia scelgono questa strada proprio in nome di una libertà che per loro, in quanto adulti, si concretizza in maniera diversa: una libertà di pensiero e di opinione che il regime tedesco era pronto a reprimere. Ma la forza delle idee è difficile da spegnere. Questa scelta tuttavia, per quanto possa essere letta come una semplificazione della situazione, rappresenta un modo di reagire a questa situazione. Sicuramente Anna e la sua famiglia sono stati più fortunati di tante altre persone e hanno potuto compierla. Un altro aspetto interessante è poi il rapporto con il passato. All’inizio del film Anna è àncorata all’idea di poter tornare a Berlino, di riavere la sua vecchia vita e la sua amata governante, ma la realtà dei fatti le fa comprendere che quel passato è tale per un motivo e non si potrà avere indietro. Ciò però non significa non poterlo custodire, esso fa parte della sua identità. La regia di Caroline Link trasmette tutto questo anche attraverso le immagini: la spensieratezza dell’infanzia si trova nelle colline verdeggianti della Svizzera e nei giochi tra bambini; la sensazione di sradicamento è invece nella cupa Parigi che con i suoi grigi palazzi rappresenta le difficoltà di adattarsi. La forza di Anna e della sua famiglia però la aiuterà a colorare la sua vita e a sostituire le sue paure e pessimismi con disegni colorati e vivi; un primo segno di quello che è stato poi il mestiere della stessa autrice: l’illustratrici di romanzi.

Voto: 7, 5