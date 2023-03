Quanti Oscar ha vinto Netflix nella storia?

Dopo la 95ª edizione degli Academy Awards, che ha regalato a Netflix ben sei premi Oscar, ci siamo chiesti, ma quanti Oscar ha mai vinto Netflix nella storia? Da quanto le piattaforme di streaming sono entrate nell'olimpo degli Oscar, sono stati diversi i titoli che si sono aggiudicati l'ambita statuetta. Netflix, infatti, dal 2014, anno in cui ha ottenuto la prima candidatura agli Oscar con il film 13th, di Ava DuVernay, candidato come miglior documentario, ha collezionato un totale di 132 nomination agli Oscar, il cui picco c'è stato nel 2021 con ben 36 nomination totali e 22 vittorie, dal 2014 al 2023, con un picco quest'anno che ha visto Netflix portarsi a casa sette Oscar. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono stati i film Netflix che hanno ottenuto uno o più Oscar da recuperare subito sulla piattaforma di streaming.

Tutti gli Oscar vinti da Netflix nella storia

2023

Niente di nuovo sul fronte occidentale Miglior film internazionale Miglior fotografia Miglior scenografia Miglior colonna sonora

Pinocchio di Guillermo del Toro - Miglior film d'animazione

- Miglior film d'animazione The Elephant Whisperer - Miglior corto documentario

- Miglior corto documentario RRR - Miglior canzone originale

2022

The Power of the Dog Miglior regia - Jane Campion



2021

If Anything Happens I Love You - Miglior corto animato

- Miglior corto animato Ma Rainey’s Black Bottom Miglior trucco e parrucco Migliori costumi

Mank Migliore fotografia Migliore scenografia

My Octopus Teacher - Miglior documentario

Miglior documentario Two Distant Strangers - Miglior corto

2020

American Factory - Miglior documentario

- Miglior documentario Marriage Story - Migliore attrice non protagonista, Laura Dern

2019

Roma Miglior film internazionale Miglior regista - Alfonso Cuarón Miglior fotografia

Period. End of Sentence - Miglior corto documentario

2018

Icarus - Miglior documentario

2017