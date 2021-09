Il trailer di "La ragazza di Stillwater", il film con Matt Damon che ci ricorda Amanda Knox

Una ragazza americana che vive in Europa viene accusata di aver ucciso la sua compagna di stanza, nonostante urli la sua innocenza: impossibile non pensare all'omicidio di Meredith Kercher e le accuse rivolte alla statunitense Amanda Knox (e al suo ragazzo di allora, Raffaele Sollecito).

Invece è la sintesi, o meglio la premessa, di La ragazza di Stillwater (titolo originale Stillwater), il nuovo film con Matt Damon che il 9 settembre arriva nelle sale anche in Italia, dopo buoni incassi nei cinema USA dove è uscito a fine luglio.

Di cosa parla La ragazza di Stillwater

Questa la sinossi ufficiale del film, prodotto da Universal Pictures: "Un operaio dell’industria petrolifera, interpretato da Damon, parte dall’Oklahoma alla volta di Marsiglia per visitare la figlia, finita in carcere per un delitto che sostiene di non aver commesso. Messo alla prova dalle barriere linguistiche, dalle differenze culturali e da un complesso sistema legale, Bill rende la battaglia per la libertà della figlia la propria missione. Durante questo percorso, sviluppa un’amicizia con una donna locale e la sua piccola bambina, che lo porterà ad allargare il proprio sguardo e a scoprire un nuovo e inatteso senso di empatia con il resto del mondo".

Cast e regista di Stillwater

Il film è diretto da Tom McCarthy, regista tra le altre cose del film premiato agli Oscar Il caso Spotlight, ma anche di Mr Cobbler e la bottega magica (e di alcuni episodi di Game of Thrones e 13 reasons why), nonché sceneggiatore del mitico film di animazione Pixar Up e attore in diversi film e serie tv, come Ti presento i miei, Good night and good luck, Flags of our fathers, Law & Order e The Wire.

McCarthy ha scritto anche la sceneggiatura di La ragazza di Stillwater, insieme a Marcus Hinchey, Thomas Bidegain e Noé Debré. Produttori del film sono: Steve Golin, Tom McCarhy, Jonathan King, Liza Chasin.

Oltre a Matt Damon, nel cast del film ci sono Camille Cotin, la donna francese con cui lega il protagonista, e Abigail Breslin, la figlia del personaggio interpretato da Matt Damon. Ad appena 25 anni, Abigail Breslin ha già un lunghissimo curriculum: era la bambina (di 6 anni) di Signs, il film di M. Night Shyamalan con Mel Gibson e i cerchi nel grano; e Breslin era anche la giovane protagonista di Little Miss Sunshine, ruolo che le valse una nomination agli Oscar quando aveva appena 10 anni. Nella sua carriera ha poi recitato in numerosi film e serie tv, tra cui Law & Order: Special Victims Unit, NCIS, Ghost Whisperer, Grey's Anatomy.

Il trailer ufficiale di Stillwater

Il trailer di La ragazza di Stillwater è disponibile sia in italiano, sia in inglese.