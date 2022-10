L'Accademia del bene e del male su Netflix è una fiaba moderna che vi sorprenderà

L'Accademia del bene e del male

C'è qualcosa di magico in L'Accademia del bene e del male, il nuovo film fantasy Netflix tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani e non è tanto il fatto che la magia sia parte integrante del film. È qualcosa che va al di là della trama e che è in grado di catturare al punto tale da non volere più uscire da una storia fatta di poteri magici, sogni, mondi incantati, amicizia. Qual è il segreto del grande potere di questo film? Il perfetto equilibrio tra una trama apparentemente classica ma dai risvolti moderni, una sceneggiatura ben scritta, i personaggi perfettamente bilanciati per essere l'uno l'opposto dell'altro, una scenografia sorprendente e una colonna sonora che altro non è che la ciliegina sulla torta di un ottimo film. L'Accademia del bene e del male diventa, così, una favola moderna in grado di sorprendere, catturare l'attenzione, coinvolgere e lanciare diversi messaggi importanti che vanno al di là del classico "bacio del vero amore" tra il principe e la principessa. Un po' alla Once upon a time, questa storia mette insieme tanti personaggi ed elementi noti del mondo fiabesco facendoli interagire tra loro per un racconto corale davvero ben riuscito.

E poi c'è l'aspetto magico che vuoi o non vuoi affascina sempre tra incantesimi, trasformazioni, poteri e quell'interessantissimo binomio tra bene e male che, alla fine, sorregge l'intera storia.

Di cosa parla il film? Di due amiche la cui vita sembra destinata a essere piatta e senza particolari stravolgimenti. Una di loro, però, vuole qualcosa di più da tutto questo e sogna di diventare parte di una delle fiabe che tanto ama leggere. Così, Sophie, viene trascinata nel mondo incantato dell'Accademia del bene e del male e porta con sé la sua amica Agatha che, però, non aveva nessuna intenzione di andarci. Le due, contrariamente a ciò che credevano di se stesse, finiranno una dalla parte del bene e l'altra da quella del male ma con il passare del tempo e diverse avventure capiranno chi sono e qual è il vero significato di questi due grandi valori della vita.

Uno dei punti vincenti di questo film è il suo saper modernizzare il genere della fiaba senza stravolgerlo e senza mancargli di rispetto. L'Accademia del bene e del male riesce, infatti, a far fare un passo in avanti al racconto fiabesco rendendolo attuale e rivoluzionario senza, però, rovesciare eccessivamente le carte di Propp.

Affascinante, travolgente e con una bravissima Charlize Theron che nei panni di una malefica insegnante conquista davvero tutti, L'Accademia del bene e del male è la perfetta fiaba moderna che sia gli adulti che i bambini dovrebbero guardare per vivere, anche solo per due ore del proprio tempo, in un mondo incantato dove la magia non è poi così lontana dalla realtà.

Voto: 8

Qui il trailer de L'Accademia del bene e del male