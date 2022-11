Come fa un film di Natale a essere (già) primo nella top 10 Netflix

Falling for Christmas

Siamo esattamente a metà novembre e il film più visto su Netflix è una commedia romantica sul Natale. Come mai? Beh, sembra proprio che gli italiani non vedano l'ora che arrivi il periodo più magico dell'anno e che, sotto sotto, abbiano un grande bisogno di leggerezza, più di quanto, forse, vogliano ammettere. Trovare Falling for Christmas, il film che vede il ritorno di Linsday Lohan sul grande schermo, al primo posto nella top 10 Netflix può stupire inizialmente, soprattutto perché manca ancora tanto al Natale e perché tutto avremmo potuto pensare tranne che gli italiani avessero una gran voglia di romanticismo e decorazioni natalizie. Netflix, però, è stata molto intelligente nel lanciare il suo primo nuovo film sul Natale così presto quando a tutto si sta pensando tranne che alla festa più attesa dell'anno (almeno apparentemente). Se quella di far debuttare Falling for Christmas adesso poteva sembrare una mossa azzardata, bisogna ammettere sia stata quella giusta perché in pochissimo tempo questo film è balzato in vetta alla top 10 Netflix sorpassando tutti i titoli concorrenti perfino Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown che in tanti stavano aspettando.

Il pubblico, infatti, forse è un po' stufo di dover prestare troppa attenzione anche quando si rilassa davanti alla tv, è stanco di misteri da risolvere, assassini da trovare e tutto ciò di cui, sotto sotto, ha bisogno è il calore e, perché no, anche la prevedibilità di una bella e coloratissima commedia romantica sul Natale. Così, basta mettersi comodi sul divano, con una calda tazza di cioccolata calda in mano e godersi un'ora e mezza di pura spensieratezza.

Falling for Christmas racconta la storia di una ragazza vissuta negli agi che, dopo un incidente in sci, perde la memoria e si ritrova a vivere, ospite, in un piccolo bed and breakfast di un giovane ragazzo padre di cui, ovviamente, si innamorerà e grazie al quale diventerà una persona migliore e decisamente più umile di prima. La trama di per sé non è eccezionale ma la resa del film, in toto, non è male e si capisce fin da subito come mai in tantissimi stiano guardando questa commedia romantica che è lo stesso motivo per cui questo genere di racconto spopola da sempre, dà alle persone tutto ciò di cui hanno bisogno.

Carino, spensierato, leggero con delle pazzesche decorazioni natalizie, Falling for Christmas è una mossa perfettamente riuscita di Netflix che ha anticipato, sapientemente, le esigenze del pubblico dando loro tutto ciò che, in questo momento, sognano: la magia del Natale.

Voto: 6 e mezzo