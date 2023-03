John Wick: capitolo 4, l'attesa per la resa dei conti è finita

Dopo quattro anni dalla conclusione della trilogia di John Wick, l’attore Keanu Reeves è pronto a tornare ad interpretare i panni dell’ex killer protagonista della saga in questo nuovo capitolo, al cinema dal 23 marzo. Il film arriva in sala dopo quasi un anno dalla data di rilascio prevista, posticipato a causa della pandemia e della sovrapposizione con l’uscita di altre pellicole, tra cui l’ultimo capitolo di Matrix, sempre con Reeves tra i protagonisti.

Quella che doveva chiudersi come una trilogia, conclusasi con un cliffhanger (colpo di scena) nello scorso capitolo del 2019 dal titolo Parabellum, torna al cinema su richiesta a gran voce dei fan. La saga cinematografica dell’ex killer John Wick, infatti, continua con questo quarto capitolo, sempre diretto da Chad Stahelski e con la sceneggiatura di Shay Hatten e Michael Finch. L’amato protagonista, interpretato da Keanu Reeves (questa volta figura anche tra i produttori del film), torna con quella che sarà la pellicola più lunga della serie, e preannunciano anche la più adrenalinica. Nel cast anche Laurence Fishburne e Bill Skarsgard, accanto a Rina Sawayama, Lance Reddick, Ian McShane e Natalia Tena (nota per aver interpretato la celebre Ninfadora Tonks nella saga cinematografica di Harry Potter e per il suo ruolo nella serie televisiva Game of Thrones). I produttori hanno già annunciato che, se il film avrà successo, lavoreranno ad un quinto capitolo della saga, oltre che ad un film spin off e ad una serie prequel dal titolo The Continental.

La trama

Alla fine del capitolo precedente John Wick era rimasto ferito ed era pronto ad allearsi con Bower King (interpretato da Laurence Fishburne) per combattere la Gran Tavola, il gran consiglio criminale mondiale. In questo nuovo capitolo il protagonista è alla ricerca di un modo per sconfiggerla e liberarsi definitivamente, ma prima di conquistare la tanto agognata libertà, dovrà affrontare molti ostacoli e soprattutto un ultimo grande nemico, che si prospetta il più difficile da combattere per via delle forti alleanze su cui può vantare in tutto il mondo.

Tra vendetta e desiderio di libertà

Questo nuovo capitolo della saga punta tutto sul catturare visivamente lo spettatore, in una avventura dai toni epici (anche in termini di durata) costellata di lunghissime scene di combattimento che sicuramente sapranno tenere incollati allo schermo gli amanti del personaggio di John Wick. Nonostante questo, il primo e forse unico vero difetto è proprio la lunghezza, ogni scena di lotta è visivamente spettacolare, ma se ridimensionate dal punto di vista della durata, avrebbero probabilmente ottenuto lo stesso risultato senza il rischio di stancare. Una delle sequenze più accattivanti in questo senso è soprattutto quella che si svolge quando il protagonista si trova a Berlino, all’interno del night club, con la musica punk in sottofondo e l’acqua che scende come pioggia dal soffitto. Via verso la fine del film però anche questo genere di scene forse perde un po’ qualche colpo, con soluzioni un po’ raffazzonate e a volte persino ironiche, che però quanto meno strappano qualche risata in sala.

Grande punto di forza è come sempre la fotografia, lungo tutta la pellicola il regista ha sapientemente giocato con il buio e la luce (spesso proveniente da luci al neon colorate), che nascondono e camuffano i personaggi alimentando la suspense e l’adrenalina. Sempre in forma è Keanu Reeves, che non sembra soffrire del tempo che passa e anzi, in questo capitolo, dà il meglio di se con diverse scene che ha scelto di girare lui stesso rinunciando a farsi sostituire dalla sua controfigura. Ottimo anche il lavoro di approfondimento psicologico sui personaggi di contorno, qualcuno più di altri, che riesce a permettere allo spettatore di entrare in connessione con questi tanto quanto con il protagonista. Eccellente Bill Skarsgard che ha ormai dato prova in ogni modo della sua capacità di interpretare antagonisti e personaggi cattivi, ed emozionante la performance di Rina Sawayama nei panni di Akira.

Voto: 7.5