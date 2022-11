La parte della sposa è la commedia spensierata di Netflix che mette di buon umore

La parte della sposa

Ci sono alcune sere in cui si ha voglia di leggerezza, spensieratezza e perché no anche di una certa dose di prevedibilità. Dopotutto l'intrattenimento televisivo serve anche a questo, a evadere dalla realtà che a volte sa essere un po' troppo dura e crudele. Quelle sere, quindi, quando le storie vere sono un po' troppo da digerire, ci si può spostare all'interno di storie di finzione dove va tutto come deve andare e l'amore trionfa sempre. Se cercate, quindi, queste sensazioni ma anche una bella dose di comicità, il film perfetto per voi è la commedia romantica brasiliana di Netflix, La parte della sposa.

Al di là del titolo che potrebbe sembrare una delle classiche commedie americane, il film stupisce per la sua spiccata vena comica e per la bravura dei suoi attori protagonisti, specialmente Thati Lopes nei panni di Lina, un'attrice che, per guadagnarsi da vivere, interpreta tantissimi personaggi nella vita reale, dalla finta fidanzata alla finta amante. E proprio così, ingaggiata da un ragazzo che, pensando che la madre stia per morire, vuole darle un'ultima gioia: quella di vederlo sposato. Lina, così, entra nella vita di Luiz e, piano piano, non sarà più in grado di uscirne.

A stupire di questo film, che andrebbe visto in lingua originale per godere ancora di più di quella comicità brasiliana, è una trama apparentemente semplice ma ricca di piccoli e inaspettati colpi di scena, il binomio tra dramma e commedia perfettamente equilibrato, la bravura degli attori e una sceneggiatura talmente ben scritta da far apprezzare fino in fondo la visione di questo film.

Leggero, spensierato ma anche profondo La parte della sposa è una consigliatissima commedia Netflix da guardare per farsi venire un po' di buon umore che, a volte, è tutto ciò di cui si ha bisogno.

Voto: 7 e mezzo