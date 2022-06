Love & Gelato su Netflix è un po' come mangiare comfort food sul divano

Love & Gelato

Love & Gelato è piacevole, confortevole, avvolgente, zuccheroso. È uno di quei film che guardi per avere quella conferma che tutto andrà bene, il vero amore esiste e il mondo è un posto colorato dove vince il bene e ognuno, alla fine, trova la sua strada. Questo nuovo film Netflix è la perfetta commedia romantica interculturale e, anche se si capisce fin dall'inizio come andrà a finire la storia, la si guarda lo stesso solo per essere "coccolati" da una trama prevedibile e lineare.

Dopotutto, la fortuna di questo genere narrativo sta proprio nella sua linearità, nella sua riconoscibilità e capacità di seguire un percorso che, anche se incontra qualche piccolo ostacolo, non può non concludersi con il classico happy ending dove il vero amore trionfa su tutto. In più, mettici un'americana a Roma che vuole trovare le sue origini e svelare i misteri del passato di sua mamma e il gioco è fatto.

Tra piatti tipici della cucina tradizionale, gelati, città d'arte, un mix di lingue e accenti, tutto il bello dell'estate italiana e quel pizzico di luoghi comuni che, anche loro, trasportano in una bellissima zona di comfort dalla quale non si uscirebbe mai, Love & Gelato diventa la scelta ideale per una romantica serata di inizio estate. Questo film con una colonna sonora tutta italiana e un cast italoamericano, non è niente di eccezionale ma neanche niente di psicologicamente impegnativo e, a volte, quello di cui si ha bisogno è proprio questo, come un bel gelato goloso e calorico da mangiare sul divano non desiderando di essere in nessun altro posto al mondo e una volta ogni tanto, ci sta.

Voto: 7