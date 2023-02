Lasciatevi sorprendere dal documentario Netflix su Pamela Anderson

Pamela Anderson

Dietro lo sguardo sexy, quel seno che l'ha resa la donna più desiderata del mondo, dietro la patina di trucco, parrucco e vestiti scintillanti, dietro i suoi cinque matrimoni finiti tutti con un divorzio e quell'infinita schiera di fidanzati che le hanno camminato affianco, negli anni, fieri di stare insieme a Pamela Anderson, c'è un'anima dolce, uno spirito artistico, una ragazza che amava scrivere su un diario le sue emozioni e per tutta la sua vita è sempre stata innamorata dell'amore. Lasciatevi sorprendere dal nuovo documentario Netflix su Pamela Anderson che fa conoscere al pubblico la donna vulnerabile dietro l'icona sexy, la sognatrice dietro le copertine di Playboy, la persona ferita dietro quei sex tape con l'ex marito Tommy Lee rubati che hanno fatto il giro del mondo contro la sua volontà, lo spirito romantico dietro quella voglia irrefrenabile di continuare a credere nell'amore anche se l'amore più grande della sua vita l'aveva fatta soffrire.

Datevi la possibilità di ricredervi su questo personaggio che viene ricordato solo come un oggetto sessuale perché il documentario Pamela, a love story vi stupirà, catturerà la vostra attenzione con il carisma, la dolcezza, la sensibilità di una donna che non ha mai avuto paura di fare scelte rischiose, di seguire il suo istinto e di vivere la vita al massimo della sua espressione e vi farà capire come ha fatto una ragazzina qualunque cresciuta in un'isoletta canadese fuori dal mondo a diventare un personaggio che ogni singola persona del mondo,oggi, conosce.

Ciò che emoziona di più di questo nuovo progetto Netflix non è tanto la bellezza della sua regia quanto il fascino del personaggio di cui viene raccontata la storia e senza una grande storia anche il più bravo regista non riuscirebbe a entrare dritto nel cuore del pubblico. Pamela Anderson, però, ha alle spalle una grande storia da raccontare, la sua, e la srotola per il suo pubblico usando le sue stesse parole di quando aveva 18 anni e quelle di quando ne aveva 30 e poi, ancora, quelle di quando di anni ne ha più di cinquanta. Pamela non ha paura di mostrarsi senza trucco, fragile, meno sexy di come tutti la conoscono. Essere sexy non è mai stata la sua carta vincente dopotutto perché dietro quel corpo statuario per cui si è fatta strada nel mondo di Hollywood c'era un carattere da vincente, da combattente e da persona amorevole.

La luce con cui viene presentata Pamela Anderson in questo documentario è talmente diversa da quello che ci si potrebbe aspettare da travolgere, così come la personalità di questa donna che, a 55 anni, e con molteplici fallimenti alle spalle si è sempre saputa rialzare e reinventare al punto da finire con il debuttare a Broadway nei panni della protagonista del musical Chicago.

Così, l'ex diva di Baywatch, sbarca su Netflix e ci dà un'inaspettata lezione di vita dando un bello schiaffo morale a tutti quelli che l'hanno etichettata solo come simbolo del sesso. Ma a lei, delle etichette, non importa nulla, è solo alla ricerca dell'amore che, dopo aver riversato su tantissimi uomini che, però, non hanno saputo starle affianco e sui suoi due bambini, adesso ha deciso di dare a se stessa. E vedere una donna con così tanta personalità e voglia di vivere, rischiare, giocare, amare ed emozionarsi è davvero meraviglioso.

Pamela, a love story è un gran bel documentario che regala a tutti gli spettatori di Netflix, le donne in particolare, una figura con cui immedesimarsi e da cui lasciarsi ispirare.

Voto: 8