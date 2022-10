"Per lanciarsi dalle stelle", il solito filmetto Netflix senza infamia e senza lode

Per lanciarsi dalle stelle

Non basta prendere un romanzo di successo e trasformarlo in un film per creare un prodotto di qualità e degno di finire sul catalogo Netflix. Questo, purtroppo, è quanto accaduto con il nuovo film italiano della piattaforma di streaming, Per lanciarsi dalle stelle, un titolo abbastanza semplicistico e poco convincente che non ha saputo sfruttare la storia interessante da cui è tratta.

Il nuovo film Netflix, tratto dall'omonimo romanzo di Chiara Parenti, che segue l'entusiasmante storia di Sole, una giovane donna che dopo la morte della sua migliore amica cercherà di affrontare tutte le proprie paure più grandi, ci trasposta in una Puglia incantata che si vede e si sente nell'accento volutamente lasciato intatto dei suoi protagonisti. Oltre all'aspetto folkloristico, apprezzabile, la storia dà voce al problema della salute mentale parlando di ansia con leggerezza e sfruttando gli elementi caratteristici della commedia romantica all'italiana. Il film, però, scade senza troppi sforzi, nel prevedibile.

Ciò che non funziona in questo film è proprio il suo essere molto basilare ed eccessivamente prevedibile. Ciò che funziona? Poco, forse la freschezza e spontaneità dei giovani attori, il voler dare un messaggio di speranza a chi soffre del disturbo dell'ansia spiegando che se ne può uscire, ma, mettendo insieme tutti i pezzi, Per lanciarsi dalle stelle è uno di quei film senza infamia e senza lode che si mettono di sottofondo in tv quando non si ha voglia di pensare troppo, di stare attenti, e di vedere cose negative.

Spesso Netflix Italia incappa nell'errore di non spingersi oltre il conosciuto, il classico filmetto romantico di poco conto quando, con un po' di profondità in più, il risultato sarebbe decisamente migliore.

Guardabile, nulla più. Se avete voglia di leggerezza e prevedibilità, Per lanciarsi dalle stelle è il titolo giusto per voi.

Voto: 6--

