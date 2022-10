Rapiniamo il Duce, la mossa "acchiappa pubblico" di Netflix che sbaglia tutto

Rapiniamo il Duce

Bisogna ammetterlo, sono tante le cose che non funzionano di Rapiniamo il Duce, il nuovo film Netflix Renato de Maria e interpretato da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e tanti altri nomi noti tra cui anche il comico Maccio Capatonda. Netflix tenta il colpaccio realizzando un film heist con un forte rimando a titoli iconici del genere come Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino o la stessa Casa di Carta di Alex Pina. La storia raccontata, infatti, è quella di una super rapina al tesoro nascosto di Mussolini, peccato, però, che la versione italianizzata di questa particolare tipologia di storie corali dove il gruppo di anti-eroi è alla ricerca del colpaccio morale e monetario, è un totale flop.

Come mai? È talmente ovvio che lo scopo di questo film era quello di accaparrarsi il pubblico con diversi trucchetti studiati a tavolino dal cast "stellare" che non si amalgama come dovrebbe alla comicità (poco originale) di Maccio Capatonda che cozza abbastanza con l'ambientazione storica del film, la Milano del 1945, sul finire della guerra. Poi c'è la storia d'amore tra due bellissimi del cinema italiano, Pietro Castellitto e Matilda De Angelis, qualche canzone cantata dalla De Angelis per mostrare il suo talento canoro, una trama abbastanza pigra e poco approfondita da non coinvolgere mai fino in fondo lo spettatore. Vedendo Rapiniamo il Duce non si riesce ad affezionarsi a nessuno dei personaggi, a nessuno dei loro obiettivi e neanche alle loro storie personali perché nessuno di loro, alla fine, viene approfondito e raccontato come individuo ma buttato nella storia come elemento di superficie.

Tanta azione e poca sostanza, tanta "furbizia" e poca onestà nel raccontare una storia che risulta costruita alla perfezione ma poco onesta.

Lento, deludente, approssimativo, Rapiniamo il Duce è una mossa malriuscita di Netflix e si fa una grande fatica ad arrivare alla fine del film senza distrarsi o aspettare che il tempo scorra più velocemente. Forse sarebbe stato meglio non seguire le mode e raccontare la storia con un po' di cuore in più.

Voto: 5--

Qui il trailer di Rapiniamo il Duce