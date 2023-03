Shazam! 2, le avventure del supereroe adolescente alle prese con la mitologia greca

I produttori del film campione d’incassi targato DC, ispirato agli omonimi fumetti dal titolo Shazam!, tentano di replicare il successo del primo capitolo con una nuova avventura dell’adolescente Billy, che entrato in possesso del potere degli dèi, si trasforma in un supereroe pronto a salvare il mondo. Nei panni di Billy adolescente torna Asher Angel, mentre Zachary Levi interpreta nuovamente la sua versione adulta con i super poteri. Torna anche l’attore Adam Brody, mentre i nuovi ingressi (nei panni delle vendicative dee figlie di Atlante) sono la grande attrice premio oscar Helen Mirren, Lucy Liu e la giovane Rachel Zegler, che ha raggiunto la notorietà con la versione cinematografica diretta da Steven Spielberg del musical West Side Story (2021).

La trama

Il giovane Billy, dopo aver donato i poteri a tutti i suoi fratelli adottivi, sta cercando di destreggiarsi tra la vita di adolescente prossimo alla maturità e la sua doppia vita segreta come membro di una squadra di supereroi non proprio apprezzata dai cittadini di Philadelphia. Molto presto però i giovani supereroi si ritrovano a dover affrontare una nuova minaccia, perché le tre dee antiche Figlie di Atlante, Hespera (Helen Mirren) e Kalypso (Lucy Liu) e Anthea (Rachel Zegler), sono giunte sulla Terra per recuperare il seme di una antica magia che fu a loro rubata, e per riuscire nella loro ricerca sono pronte a tutto, anche a mettere a rischio l’intero pianeta.

Un buon cinecomic dove le antagoniste rubano la scena al supereroe

Il sequel di Shazam! Di inserisce fin dai primi minuti nella pellicola sulla scia del primo film, di cui riprende i toni comici e dissacranti che ne fecero la fortuna. Il giovane Billy è un po’ più consapevole dei poteri che ha acquisito, ma spesso non è ancora in grado di gestire il grande potere di cui è responsabile. Il film presenta diversi spunti soprattutto per quanto riguarda la psicologia del piccolo Billy, ad esempio la sua preoccupazione per l’imminente raggiungimento della maggiore età, eppure gli sceneggiatori sembrano accennare senza approfondire più di tanto le questioni. Questo però non permette di andare ad un livello un po’ superiore, per permettere agli spettatori di scavare un po’ a fondo rispetto a quanto mostrato nel primo film. In generale l’impressione è quella che tra i produttori si sia cercato di concentrarsi più sui tre nuovi personaggi, le antagoniste, piuttosto che sul gruppo di ragazzi protagonisti. Bisogna anche ammettere che il carisma delle tre attrici ruba molto spesso la scena, e tutto ciò che gira attorno a loro risulta troppo spesso solo un contorno. Helen Mirren e Lucy Liu stupiscono nel ruolo, catturano l’attenzione e sono in grado di dare la giusta profondità di carattere ai loro personaggi, tanto che in diversi momenti è possibile quasi provare compassione per il loro passato. Brava anche la giovane Zegler, che però inevitabilmente perde il confronto se affiancata alle due grandi attrici. Una menzione d’onore spetta al giovane Dylan Grazer, che interpreta Freddy Freeman; tra i giovani interpreti è quello a cui è stato lasciato più spazio in questo secondo film ed è riuscito ad essere convincente e anche commovente.

Sicuramente la strada intrapresa con i film dedicati a questo supereroe funziona, mantenendo una certa distanza stilistica dagli altri film della casa DC ma risultando ugualmente (e in alcuni casi anche più) efficace. Sarebbe necessario però provare a superare sé stessi man mano che si prosegue con la saga, in modo tale che ogni film costituisca un miglioramento rispetto al precedente.

Voto: 7.5