The Good Nurse è un sofisticato e spiazzante piccolo capolavoro di Netflix

The Good Nurse

Ciò che resta alla fine della visione di The Good Nurse, il nuovo thriller Netflix con una bravissima Jessica Chastain e uno straordinario Eddie Redmayne nei panni dell'infermiere killer Charlie Cullen è un misto di orrore e dolcezza. Basato su eventi reali e tratto dal libro del giornalista Charles Graener, The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder, The Good Nurse riesce nell'impresa di rendere il racconto di una storia orribile, meraviglioso grazie a un'attenta e sofisticatissima direzione del regista, il candidato all'Oscar Tobias Lindholm, insieme a una perfetta sceneggiatura, curata dalla candidata all'Oscar Krysty Wilson-Cairns. Netflix continua a puntare sul filone delle storie vere dopo Dahmer e The Watcher e, ancora una volta, è in grado di fare centro con un film talmente ben fatto da non far pesare allo spettatore la sua durata di oltre due ore.

A dare il necessario e distinguibile tocco di intimità al racconto della terribile storia di un serial killer dall'animo gentile, Charlie Cullen c'è la sublime interpretazione dei suoi protagonisti, da un lato Jessica Chastain nei panni dell'infermiera collega di Cullen e dall'altro un pazzesco Eddie Redmayne che entra talmente alla perfezione nel personaggio di Cullen da regalare una performance che spiazza per la sua veridicità.

The Good Nurse è un film emozionante, di poche parole, di sussurri, un film fatto di sguardi, di sudore, di stanchezza. Questa storia ci trasporta all'interno della vita degli infermieri dei reparti di terapia intensiva e con una finezza inaspettata racconta un mondo fatto non solo di amore, responsabilità, coraggio, cuore ma anche di fragilità, menzogne, dipendenze, solitudine mostrando i retroscena del lavoro ospedaliero con grande onestà e allo stesso tempo eleganza.

Non c'è mai nulla di troppo in questo film, né una parola in più del necessario, né un'inquadratura che non abbia un senso nel messaggio che si vuole trasmettere, né un personaggio buttato nella storia per creare dinamiche. No, The Good Nurse è perfetto così com'è e coinvolge anima e cuore facendo da un lato rabbrividire, dall'altro empatizzare con i personaggi e perdonare, per quanto possibile, i loro errori.

Netflix sta dimostrando di voler puntare sulla qualità dei suoi prodotti e The Good Nurse è, senza dubbio, un bellissimo esempio di questo.

Voto: 8

