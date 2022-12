The Marriage App è il film perfetto per tutte le coppie in crisi

E se un'app fosse in grado di risolvere tutti i vostri problemi di matrimonio? La usereste? Se un dispositivo riuscisse a farvi tornare complici, innamorati, disponibili verso il partner e le sue esigenze proprio come nei primi tempi della vostra relazione, gli dareste una chance? Se già questa introduzione vi ha stuzzicato allora The Marriage App è il gfilm giusto per voi. Una commedia romantica argentina leggera e divertente ma allo stesso tempo piena di spunti di riflessione sull'amore e su come il passare del tempo e il matrimonio siano in grado di cambiare le persone e il loro modo di comportarsi e di amarsi a vicenda.

Una giovane coppia con figli si trova ad affrontare una crisi e sembra essere a corto di opportunità per risolvere i problemi coniugali. Come ultima spiaggia decide di utilizzare un'app che conferisce (o sottrae) punti per ogni buona azione compiuta nei confronti del coniuge. All'inizio sembra essere la soluzione ideale per salvare il matrimonio e ritrovare la felicità di coppia, finché l'ossessione di accumulare punti e ottenere l'indipendenza reciproca non farà sprofondare la situazione nel caos.

The Marriage App è un film senza troppe pretese ma nella sua leggerezza è in grado di coinvolgere e spingere all'autoanalisi molto profonda sul proprio comportamento in amore e ci fa rendere conto di quanto, spesso, sia colpa nostra se una storia d'amore diventa appannata con il passare del tempo.

Come ogni cosa anche l'amore, per durare, va coltivato, curato e rinnovato per non lasciarlo andare all'usura e, di conseguenza, alla sua fine. Così, una semplice commedia di Netflix, che nasce per far sorridere e farci passare una serata in totale spensieratezza, diventa il modo migliore per ripensare il matrimonio e l'amore e spingerci a darci da fare per non fare la fine dei protagonisti del film, avidi solo di soddisfazioni personali e non più del benessere della coppia.

Carino, divertente e inaspettatamente profondo, The Marriage App dà un vero e proprio scossone a tutte le le coppie infelici e a chi l'amore inizia a darlo un po' per scontato.

Voto: 6 e mezzo