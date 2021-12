I motivi per non guardare "Two", il nuovo film Netflix tutto fumo e niente arrosto

Two

A prima vista ha una trama davvero intrigante e il fatto che all'improvviso sia balzato al quarto posto nella top 10 di Netflix lo dimostra. Due corpi cuciti insieme, un uomo e una donna che si svegliano, una mattina, e si ritrovano, soli, in una stanza misteriosa, fisicamente attaccati l'uno all'altra. Accattivante, vero? Sì, peccato, però, che il nuovo horror spagnolo della piattaforma di streaming si confermi una pellicola "tutto fumo e niente arrosto". Come mai? Perché non è in grado di mettere in pratica la sua (buona) idea di partenza risultando un prodotto poco approfondito nella sceneggiatura e nella costruzione dei personaggi, poco verosimile nelle immagini e nella recitazione degli attori e decisamente banale nel suo insieme.

La storia è questa: un uomo e una donna, sconosciuti, si svegliano all'improvviso in una stanza e si ritrovano con il ventre letteralmente cucito insieme. Un personaggio misterioso, infatti, li ha sedati, gli ha tagliato la pancia e ha cucito i lembi di pelle dei due, insieme, abbandonandoli poi, nudi, su un letto. Increduli e sconvolti i due personaggi cercano una via d'uscita ma soprattutto fanno di tutto per capire chi possa essere stato a ridurli in quelle assurde condizioni.

Le premesse per una storia interessante ci sono ma in questo film ci sono, allo stesso tempo, troppe cose che non funzionano. La storia non è credibile, così come la performace degli attori. Non si riesce a entrare nella finzione narrativa e a credere a quello che si sta vedendo perché non si viene messi nella condizione di farlo. Il film, inoltre, pur durando pochissimo non scorre anche a causa di un'ambientazione sempre uguale a se stessa e dei dialoghi tra i personaggi talmente poco profondi che potevano anche non esserci e non sarebbe cambiato nulla.

Sembra che con Two, Netflix abbia voluto puntare più sullo smuovere la curiosità dello spettatore facendo sì che scegliesse questo tra i tanti titoli presenti sul catalogo solo perché particolare. Sembra che l'unica volontà della piattaforma di streaming sia stata quella di colpire il pubblico con il tipico colpo di scena facile ma, oltre a un'idea innovativa e anche un po' inquietante, non c'è niente. Perfino il finale del film lascia l'amaro in bocca con un'ultima scena talmente scontata da dare quasi fastidio.

Two è un film che non vale la pena vedere neanche per una serata in leggerezza, non aggiunge nulla di nuovo alla propria cultura cinematografica, non regala molte emozioni e non insegna niente di nuovo su sé stessi, sulla propria psicologia o sulla vita in generale. Questo film è la dimostrazione lampante di quanto non basti una buona idea per creare un prodotto di successo ma c'è bisogno di molto, molto di più.