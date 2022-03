Red, il nuovo film Pixar osa senza andare fino in fondo

Dopo aver festeggiato i 35 anni di attività nel 2021, la Pixar riprende la sua produzione cinematografica con Red, firmato da Domee Shi, animatrice e autrice degli Studios dal 2011. Dopo aver debuttato alla regia con Bao, primo corto Pixar diretto da una donna e vincitore dell’Academy Award come miglior cortometraggio, Shi ripercorre dei temi a lei cari, indubbiamente carichi di atmosfere familiari e sfumature autobiografiche. Originariamente previsto per le sale il 10 marzo 2022, a causa della pandemia Red uscirà – non senza polemiche da parte dei fan cinefili più affezionati – direttamente sulla piattaforma Disney+ l’11 marzo.

Red, la trama del film

In una Toronto tra il 2002 e il 2003, Meilin “Mei” Lee, canadese figlia di genitori cinesi, affronta i suoi 13 anni di età con sicurezza, studiando con impegno, prendendo buoni voti, onorando gli antenati e aiutando la madre al lavoro e in tutte le faccende domestiche. Il caos della pubertà e dell’adolescenza è però dietro l’angolo, e per Mei non sarà assolutamente ordinario. Ai cambiamenti del suo corpo, dei suoi interessi e delle sue relazioni, infatti, se ne aggiunge uno a dir poco singolare: dopo un incubo notturno, ogni volta che si agita troppo si trasforma in un enorme panda rosso. Il panda rosso ha infatti un mistico legame con la sua famiglia e i suoi antenati da moltissime generazioni, e Mei dovrà imparare a conviverci per almeno un mese, fino alla successiva notte di luna rossa, con cui potrà – attraverso un rituale – slegarsi da questa ingombrante trasformazione.

Pixar osa o non osa?

Il grande merito di Red è sicuramente quello di riprendere la linea più “matura” della produzione Pixar, parzialmente abbandonata – con l’eccezione non del tutto compiuta di Soul – dai tempi di Inside Out e soprattutto WALL•E. Proprio in questa scelta risiede anche il suo demerito, ossia quello di trattare finalmente temi inediti senza però andare fino in fondo, sfiorando solamente la patina superficiale di alcuni degli argomenti più stimolanti in assoluto quando si parla di storie di formazione. Si ripresenta, in sostanza, ancora quel “blocco” secondo il quale l’animazione è destinata ai più giovani e in quanto tale deve trattenersi sui fronti più reali e concreti. L’espediente del raccontare l’avvento dell’adolescenza e della pubertà attraverso una trasformazione così manifesta come un panda gigante è indubbiamente intelligente e intrigante, ma abbandona troppo presto i temi più “scottanti” per fare spazio alla storia di amicizia. Nella prima parte di film, infatti, la protagonista Meilin “Mei” Lee vive quello scarto adolescenziale che un po’ tutti hanno vissuto: inizia a mettere in discussione la sua relazione con i genitori, vuole fare di testa sua, scopre nuovi orizzonti, nuovi rapporti, sente nel proprio corpo – anche e soprattutto tramite il panda – che in lei tutto sta cambiando. Il “rosso” di “Red”, per esempio, viene inizialmente visto dalla madre come l’arrivo del ciclo mestruale; o ancora, disegnando, Mei scopre di avere un desiderio fisico per un ragazzo. Come detto, tutto questo lascia con troppo anticipo spazio al panda che, anziché essere il corrispettivo fisico di questi mutamenti, diventa ben presto il semplice motore del racconto della storia. Un po’ più approfondito è invece il rapporto della piccola protagonista con la madre, da cui è costretta gradualmente ad allontanarsi per farle capire che sta crescendo. Molto palpabili sono le sfumature autobiografiche della regista, che racconta una realtà come quella degli occidentali “acquisiti” di seconda generazione divertendo, facendo riflettere e cadendo solo raramente nel cliché. Come al solito, dal punto di vista tecnico e realizzativo, non si può neanche mettere in discussione la qualità di un film Pixar, frutto dello studio d’animazione più importante del mondo. Red è un film godibilissimo e affascinante, accogliente e familiare, ricco di gag e scene divertenti, che viene intaccato solamente da sé stesso, e in particolare dalla prima parte della pellicola, in cui vengono solo presentati dei temi che gli spettatori aspettano da tempo di vedere approfonditi nel mondo dell’animazione, sia per sé che per i propri figli, ancora una volta sottovalutati. Red è un ottimo punto di partenza, anzi di ripartenza, per la produzione Pixar, che aveva dimenticato di “osare” per quasi sette anni. L’auspicio è che sia il primo di una lunga serie, il primo vento primaverile dopo una lunga stagione invernale.

Voto: 7