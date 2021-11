Ridley Scott contro i cinecomics: "Sono noiosi come la me*da"

83 anni all'anagrafe, Ridley Scott è stato candidato a 4 premi Oscar senza mai vincerne uno. Regista di classici immortali come Alien, Blade Runner, Thelma e Louise e Il Gladiatore, Scott ha realizzato ben 2 film in questo 2021 cinematografico.

Scott all'attacco

Dopo aver visto The Last Duel, presentato fuori concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Ridley si appresta a tornare in sala con House of Gucci, quasi interamente girato in Italia. Nel lancio della pellicola, Scott si è lasciato un po' andare dinanzi al genere supereroistico, ormai colonna portante di Hollywood, tanto da stroncarlo nel pieno di un'intervista con Deadline. "Hanno delle sceneggiature pessime", ha tuonato il regista de I Duellanti. "Penso di aver realizzato tre grandi film di supereroi. Uno è Alien con Sigourney Weaver. Uno è il cazzo di Gladiatore e l'ultimo è Blade Runner con Harrison Ford. Sono tutti film di supereroi". Non contento, Ridley ha definito questo tipo di film "noiosi come la mer*a".

In passato altre due colonne della cinematografia a stelle e strisce come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola avevano tuonato contro i supereroi, ma Scott è visibilmente andato oltre, affondandoli senza mezzi termini, chiedendo sceneggiature e storie migliori. "Lo so che sono uscito fuori dai binari, ma dai!", ha messo le mani avanti il regista. "Voglio dire, si salvano per gli effetti speciali e questo è anche noioso per chi ci lavora nell’ambito, se hai i soldi".

House of Gucci

In House of Gucci, al cinema dal 16 dicembre distribuita da Eagle Pictures, Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani nella storia vera della famiglia dietro l’impero della casa di Alta Moda italiana. Al suo fianco Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek e Al Pacino. Quando Patrizia Reggiani, una outsider dalle umili origini, si sposa ed entra nella famiglia Gucci, la sua ambizione sfrenata inizia a sgretolare l’eredità famigliare e innesca una spirale spericolata di tradimenti, decadenza, vendetta e infine… un omicidio.