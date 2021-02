Robert De Niro reciterà nel nuovo progetto Netflix sulla Formula 1

Confermata la presenza dell'attore americano insieme a John Boyega in The Formula, il nuovo crime drama della piattaforma di streaming

Robert de Niro reciterà in The Formula, il nuovo crime drama Netflix dedicato al mondo della Formula 1. Insieme a lui, tra i protagonisti del film, ci sarà anche l'attore di Star Wars John Boyega che prenderà parte del nuovo progetto firmato Gerard McMurray. Il regista del film drammatico Burning Sands, infatti, sarà director anche di questo nuovo progetto della piattaforma di streaming che vuole raccontare la storia di un prodigio della Formula 1 che diventerà un autista di fuga per salvare la sua famiglia.

McMurray sarà, oltre che regista anche sceneggiatore e produttore del film con la sua casa di produzione Buppie Productions e dividerà i crediti di produzione con Jane Rosenthal, De Niro e Berry Welsh.

La trama

La trama del film sembra promettere bene. Infatti ne parla lo stesso regista in un post Instagram dove compaiono anche alcune immagini del film. Si tratta della storia di un giovane ragazzo di Detroit che diventa una star a livello internazionale grazie alle sue prestazioni nel mondo della Formula 1. Il ragazzo, interpretato da John Boyega avrà un mentore (Robert De Niro, un ex pilota della Formula 1) con qualche legame con la mafia.