Un finto spezzone di un film su Robin Williams sta facendo piangere tutto il mondo

C'è un video, su Youtube, che da paio di giorni sta facendo commuovere chiunque lo veda. È stato pubblicato l'11 ottobre sul profilo dell'attore e imitatore Jamie Costa e si intitola "ROBIN Test Footage Scene". In pratica, è un finto spezzone di un film (che non esiste, a parte questo video) su Robin Williams, lo straordinario e indimenticabile attore che si tolse la vita nel 2014.

Non è la prima volta che Jamie Costa commuove i fan impersonando Robin Williams: lo fa da anni, e nel 2015, meno di un anno dopo la scomparsa del genio comico, un altro suo video era diventato virale, quello in cui riprendeva e imitava i personaggi più iconici che Williams ha portato sul grande e piccolo schermo nel corso della sua luminosa e precocemente interrotta carriera.

Ma in questo caso, il video virale potrebbe tradursi in un vero biopic, cioè un film sulla vita di Robin Williams. Questo almeno è ciò che sperano i fan, commossi dalla straordinaria interpretazione di Costa.

Il video virale di Jamie Costa che interpreta Robin Williams

In questo video, siamo negli studi di Paramount nel marzo 1982. Costa-Williams è nel suo camerino con Pam Dawber (interpretata da Sarah Murphree), ovvero la Mindy di Mork & Mindy, la meravigliosa sitcom in cui un giovane Robin Williams interpretava l'alieno Mork che "su un uovo viene da Ork" e dice sempre "na-no -na-no".

Robin scherza come al solito, mentre Pam vuole parlargli un attimo e finalmente gli dice il motivo della sua espressione seria e triste: quella notte è morto John Belushi, amico di Robin, che proprio la sera prima era stato con l'interprete di The Blues Brothers a un party all'hotel Chateau Marmont di Hollywood, prima che Belushi si ritirasse nel suo bungalow dove morì per un'iniezione di speedball.

Robin è sconvolto dalla notizia, ma subito trova nel suo dolore la forza per rialzarsi e sforzarsi di far ridere il suo pubblico: in pratica, queste immagini ci mostrano in pochi secondi il tormento di Williams, che dietro alla sua maschera comica celava un disagio e un dolore strazianti. Ecco il video virale di Jamie Costa

I commenti dei fan: Vogliamo il film completo

L'interpretazione di Costa è così toccante che sono in molti, nei commenti, a implorare che qualcuno produca il film completo. Tra questi c'è Thomas Tulak, che in Hook - Capitano Uncino faceva la parte del più piccolo dei "ragazzi perduti". Tulak ha scritto: "Ho trascorso 7 mesi sul set con lui, diventando buoni amici. Era come un fratello maggiore per me, e ha ancora oggi un posto speciale nel mio cuore. Per quei 7 mesi lui e io siamo stati vicini".

E poi, interpretando il pensiero di molti: "Questo video mi ha dato i brividi e mi ha portato alle lacrime. Per un attimo è stato come se Robin stesso fosse tornato. Ora mi trovo a desiderare un biopic su Robin più di qualunque altra cosa, e spero che lo interpreti Jamie. I video di impersonificazione di Jamie mi sono stati mandati più volte nel corso degli anni, e ho sempre trovato sconcertante la somiglianza, ma dopo aver visto questo dubito che chiunque altro potrebbe fare un lavoro migliore nella parte di Robin, e portare la luce e la profondità che il ruolo meriterebbe. Spero che succeda!"

Da parte nostra, siamo convinti che qualcuno a Hollywood darà seguito a questo video, più o meno come è successo al finto trailer di Willy, il principe di Bel-Air in versione drammatica, che ora sta diventando realtà.