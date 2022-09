Rumba Therapy, una storia di riscatto paterno a passo di danza

Una commedia intrisa di tenerezza e ironia che racconta la storia di un padre che, dopo un evento traumatico, prova a riavvicinarsi alla figlia che aveva abbandonato quando lei era appena nata. Ambientata tra la campagna alle porte della capitale e Parigi, Rumba Therapy è il secondo lavoro da regista di Franc Dubos, che nel film interpreta anche il protagonista, Tony. Nella parte della figlia Maria c’è l’esordiente Louna Espinosa. Nel cast anche Jean-Pierre Dearroussin che interpreta il collega di Tony, Gilles, Marie Philomene Nga nel ruolo di Fanny e Karina Marimon nel ruolo di Carmen, madre di Maria ed ex di Tony.

Rumba Therapy, la trama

Tony è un uomo di mezza età che lavora come autista di scuola bus e conduce un’esistenza solitaria. E’ un uomo vecchio stampo, non fa vita sociale, diffida delle emozioni sue e degli altri, e le uniche persone con cui interagisce un po’ sono il collega Gilles e la vicina di casa Fanny, di origine africana e che, già solo per questo, lui guarda con sospetto. Il monotono tran tran della vita di Tony viene sconvolto da un evento che nemmeno uno come lui può ignorare e che lo apre a nuove prospettive. Il protagonista viene infatti colto da un infarto e dopo lo spavento decide di prendere in mano la sua vita ripartendo dal rimpianto più grande, risalente ad almeno venti anni prima. All’epoca Tony era innamorato di una donna, Carmen, da cui è nata la sua unica figlia. Una figlia che lui ha deciso di non voler vedere crescere, abbandonando la compagna pochi mesi dopo la nascita della bambina.

Ora Tony, che ha visto da vicino la morte, sente che è ora di mettere in ordine la sua vita, prima che sia troppo tardi e così si mette in cerca della figlia e scopre che Maria, ormai cresciuta, è una ballerina e insegna danza in una scuola di Parigi. Come avvicinarla senza spaventarla e avendo il tempo per farsi conoscere prima di svelarle la verità? La cosa più semplice da fare è quella di diventare un suo alunno e seguire le sue lezioni di rumba. Il piano sembra perfetto, se non fosse che Maria si rivela molto più in gamba di quanto il padre immagini, e tra un passo a due e l’altro è abbastanza chiaro chi conduce davvero il gioco.

Rumba Therapy, una piacevole commedia di impianto classico con guizzi di originalità

Se vi piacciono le commedie di stampo un po’ classico, con al centro una vicenda di sentimenti, emozioni e relazioni e con una bella manciata di ironia sparsa qua e là e affidata soprattutto ai personaggi secondari, Rumba Therapy vi piacerà. Ma quando la definiamo classica, non vogliamo dire che in questi film manchino i guizzi di originalità, soprattutto sul piano della scrittura. Se il film nella prima parte risulta godibile, ma abbastanza prevedibile, è al momento dell’incontro tra Tony e Maria che le carte si rimescolano, e quello che sembrava essere il classico gioco di bugie e sotterfugi diventa subito un più vivace confronto tra chi sa e chi crede che non si sappia. Insomma, il cuore del film diventa subito il rapporto tra padre e figlia, in cui i ruoli si scambiano velocemente di volta in volta, come nel più riuscito dei passi a due. Perché assistendo agli sforzi di Tony e anche a quelli di Maria per riconoscersi, accettarsi e fidarsi, non seguiamo un percorso ideale, un crescendo lineare, anzi, quando ci sembra che tutto si sia sistemato il lieto fine continua ad essere sfuggente, e la rumba tra padre e figlia coinvolge fino all’ultimo. La danza è un elemento di sfondo, ma anche la metafora che accompagna tutto questo complicato alternarsi di emozioni, sotterfugi e rivoluzioni, con la leggerezza che riesce a disinnescare in modo credibile le tensioni fra i protagonisti. Un altro merito del film sono i personaggi per niente standardizzati, a iniziare da quello centrale, Tony. Un uomo di mezza età con le sue convinzioni, le sue frustrazioni e la sua mentalità che non nasconde, ma che riesce comunque a mettere in discussione, man mano che si relaziona agli altri personaggi, che impara a venire a contatto con le sue emozioni e che aumenta la sua determinazione a far parte della vita della figlia.

Il trailer

Voto:7