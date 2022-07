Samaritan, il trailer e le anticipazioni del nuovo film di Stallone in uscita su Prime Video

Una vecchia leggenda ancora nel cuore di tutti ritorna in azione: non stiamo parlando di Sylvester Stallone ma del suo personaggio in Samaritan, film diretto dal regista australiano Julius Avery e prodotto dalla Metro Goldwyn Mayer con la Balboa Production. Samaritan arriva in streaming su Prime Video (Amazon è proprietaria della MGM), e di seguito riportiamo tutte le informazioni sul film e il trailer ufficiale in italiano.

Quando esce Samaritan su Prime Video

Samaritan uscirà in tutto il mondo in esclusiva su Prime Video il giorno venerdì 26 agosto.

Di cosa parla il nuovo film con Stallone

Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Sylvester Stallone) sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Il cast e la produzione di Samaritan

Diretto da: Julius Avery

Scritto da: Bragi F. Schut

Producer: Sylvester Stallone, Braden Aftergood

Executive Producer: Bragi F. Schut, David Kern, Adam Rosenberg, Guy Riedel

Cast: Sylvester Stallone, Javon “Wanna” Walton, Pilou Asbæk, Dascha Polanco, Moises Arias

Genere: Action Thriller

Il trailer del film

Ed ecco il lungo trailer ufficiale di Samaritan, da cui si capisce già molto della trama di questo film supereroico.