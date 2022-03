Sena Penn, fuga dall'Ucraina: a piedi vero la Polonia

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Ucraina, in modo da poter filmare un suo documentario su quanto stava accadendo, oggi Sean Penn lascia il paese e si dirige vero la Polonia. Il tutto, a causa dell'intensificarsi del conflitto. Zaino in spalla, l'attore premio Oscar per "Milk", trascina un trolley sul ciglio di un'autostrada intasata insieme alla gente in fuga sul confine polacco polacco.

"Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lungo la strada", ha scritto Penn, che da novembre sta lavorando ad un doc a proposito del conflitto russo-ucraino: "Quasi tutte le auto hanno a bordo donne e bambini, senza segni di bagaglio, e quell'auto è il loro unico bene di valore". A Kiev c'era arrivato poco prima che Mosca invadesse la città.