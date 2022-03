Sean Penn incontra Zelensky: "Coraggio e dignità, ma sono preoccupato per lui"

Guerra Ucraina-Russia, Sean Penn ha incontrato di nuovo Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina. In queste settimane, Penn si è recato nel paese in modo da poter filmare un suo documentario sulla guerra voluta dalla Russia di Putin.

"Mi sono visto con il presidente Zelensky sia un giorno prima dell’invasione sia nel giorno dell’invasione - ha dichiarato l'attore premio Oscar per Milk - Questo coraggio, la dignità e …amore che lui emana. E anche come abbia unito il Paese". E ancora: "È stato un momento incredibile. Sono infinitamente colpito dalla sua personalità e mi preoccupo molto per lui e per l’Ucraina", ha concluso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe scampato ad almeno tre tentati omicidi negli ultimi giorni. Lo scrive il Times secondo il quale mercenari del gruppo Wagner e forze speciali cecene sarebbero stati incaricati di "eliminare" il presidente dell'Ucraina. Il giornale afferma però che i funzionari ucraini sarebbero stati informati dei piani da alcuni membri del Servizio di sicurezza russo che sono contrari alla guerra.