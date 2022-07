Secret Love: il film racconta la storia di un amore proibito che aiuta a crescere

Il tema dell’amore proibito è forse uno degli espedienti narrativi più diffusi nell’ambito della letteratura e del cinema. Secret Love - nonostante il suo titolo- non vuole parlare di un amore che non doveva esistere, ma fa un passo in più e lo investe di un ruolo importante: aiutare nella crescita personale di uno dei due amanti. Così da protagonista il sentimento diventa motore per un fine più grande. Il film è liberamente ispirato al romanzo di Graham Swift - edito in Italia con il titolo “Un giorno di festa” - considerato a più riprese dalla critica come un capolavoro.

Per la trasposizione cinematografica la sceneggiatura è stata affidata a Alice Birch, che si è già occupata di scrivere episodi di un altro adattamento di successo: la serie Normal People tratta dal romanzo di Sally Rooney. A produrre il film gli stessi che si occuparono di Carol del 2015, una romantica e quasi onirica favola d’amore di cui qui si ritrova qualche eco. Ad impreziosire un ottimo materiale di partenza c’è poi la scelta di un cast stellare. I giovani protagonisti sono Odessa Young e Josh O’Connor, vincitore di un Golden Globe per la sua interpretazione del Principe Carlo nella pluripremiata serie Netflix, The Crown. E come lui Olivia Colman che con la sua grazia ed eleganza riesce a conquistare gli spettatori sebbene abbia poco spazio. A completare il cast, l’elegante Colin Firth - che qui mette in mostra il suo lato più tenero e fragile - e Glenda Jones.

Secret Love - La Trama

Nel giorno della festa della mamma del 1924, la giovane cameriera Jane Fairchild si trova a dover trascorre la giornata in libertà. I suoi datori di lavoro, i coniugi Niven (Olivia Colman e Colin Firth) decidono di pranzare fuori con alcuni amici. Quello stesso giorno però Jane riceve la telefonata di Paul (Josh O’Connor) il figlio di una ricca famiglia conosciuta dai Niven. Tra i due è sbocciato l’amore dal primo incontro e il ragazzo le chiede di passare del tempo insieme. Nonostante il forte sentimento che li lega però i due non potranno mai sposarsi, non solo a causa della differenza di classe, ma perché Paul è già promesso sposo ad un’altra donna. La giornata di primavera per Jane non è solo l’occasione di una pausa dalla frenesia della vita, ma è anche per i due l’opportunità di stare insieme e di vivere questo amore che la società non vede di buon occhio. Ma entrambe - Paul soprattutto - è legato alle convenzioni sociali e alle aspettative che amici e parenti hanno su di lui. Sullo sfondo viene mostrata un’aristocrazia inglese lacerata dal dolore per le conseguenze della guerra e allo stesso tempo imprigionata nei suoi vuoti rituali di circostanza. Attraverso salti temporali il film ci mostra Jane nel corso degli anni e come ha condotto la sua vita. Non vi sveliamo altro, qui sotto trovate il trailer del film.

Il trailer del film

Madri e Figli - Secret Love

Come già anticipato tutta l’azione del film si svolge nel giorno della Festa della Mamma, ed è proprio questa figura ad avere un ruolo significativo nel film insieme a quella dei figli. Jane è stata cresciuta in un orfanotrofio e non ha famiglia (acuta scelta quella del nome che fa pensare tra le tante a Jane Eyre anche lei orfana e cresciuta in una struttura simile). Paul ha perso i suoi genitori e i coniugi Niven hanno perso i loro figli. Nel giorno in cui si celebra questa figura fondamentale, tutti cercano di distrarsi e non pensare al dolore della perdita.

Olivia Colman regala una performance incredibilmente commovente in una sola manciata di minuti che vale tutto il film, mostrando il dolore e la disperata vulnerabilità di chi ha perso i propri figli. Allo stesso modo Jane non comprende questo dolore, ma ne prova un altro di eguale importanza, quello di non essere legata a nulla e nessuno che ha per lei i suoi riscontri negativi. Colin Firth e Josh O’Connor mostrano i lati più vulnerabili dei loro personaggi; il primo cercando di andare avanti dopo il lutto è costretto nella sua solitudine a gestirlo da solo, il secondo districandosi tra le aspettative dei suoi defunti genitori e i propri desideri. Un’altra riflessione interessante è poi quella legata alla realizzazione dell’identità di Jane in quanto donna. Il film si focalizza molto su questo, sulla sua crescita morale e sulla formazione della sua personalità. Una scelta che fa riflettere non solo sull’importanza - anche al giorno d’oggi - dell’indipendenza, ma anche sul ruolo dell’amore.

Oltre a questi elementi strettamente contenutistici, il film convince e mostra un lavoro certosino nella sua realizzazione grazie ad alcune accortezze tecniche. Una fotografia che esalta le bellezze inglesi, tra colline, prati e ville aristocratiche immerse in un contesto ameno e quasi bucolico. Il tutto enfatizzato da un’atmosfera quasi onirica che sembra pervadere le inquadrature; la telecamera sgrana e a volte inquadra il suo soggetto avvolto da una foschia onirica. I primi piani e le carrellate seguono i personaggi e aumentano la sensazione di intimità che il film vuole trasmettere, rendendo gli spettatori partecipi di questo amore segreto. Un’attenzione anche nella scelta dei costumi e dei colori che si ripetono e caricano le scene di emotività. Unica pecca è una mancata linearità nella presentazione degli eventi. Tra flashforward e flashback si fa un po’ fatica a rimettere insieme i pezzi della storia; una scelta che può confondere chi guarda. Nel complesso Secret Love si configura come una visione che esalta l’amore, ma senza mai dimenticare chi si è e chi si si cerca di diventare.

Voto: 7