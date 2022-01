"Sempre più bello", una teen dramedy piacevole (ma con qualche difetto di troppo)

Tratta dall’omonimo romanzo per ragazzi di Eleonora Gaggero, la serie “Sul più bello” arriva alla sua conclusione con “Sempre più bello”, diretto da Claudio Norza; il film sarà al cinema con un evento speciale dal 31 gennaio al 2 febbraio. All’ultimo capitolo di una trilogia appartiene sempre l’arduo compito di chiudere le fila del racconto, senza lasciare nulla in sospeso; quando poi si tratta di una storia apprezzata e seguita, in questo caso dal giovane pubblico in particolare, il compito non è mai dei più semplici.

“Sempre più bello” ritorna sulle stesse tematiche dei titoli precedenti; dal rapporto della protagonista con la sua malattia, all’insolita famiglia composta dalla ragazza e i suoi due migliori amici, seguiamo Marta affrontare le difficoltà dei vent’anni senza mai tralasciare una vena ironica.

“Sempre più bello”, la trama del film

La storia riprende immediatamente subito dopo il finale di “Ancora più bello”; Marta (Ludovica Francesconi) ha appena subito un trapianto di polmoni e Gabriele (Giancarlo Commare) riesce ad arrivare all’ospedale corretto. Appena la ragazza si sveglia, i due si riconciliano; l’intervento è riuscito, lei sembra essere in perfetta salute ed è pronta a cominciare una nuova vita con il ragazzo al suo fianco.

I due decidono di andare a vivere assieme e, mentre cominciano a cercare un nuovo appartamento, Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura) trasformano la camera di Marta in un bed and breakfast, assistendo ad un via vai di ospiti al di poco pittoreschi.

Tutto sembra procedere per il verso giusto, fino a quando un’infezione non aggrava nuovamente la condizione di Marta, che viene immediatamente ricoverata in ospedale; chi potrebbe aiutarla nelle cure mediche è la schiva e severa nonna (Drusilla Foer), che però, in seguito a numerose liti non ha nessun contatto con la nipote da anni. Gabriele proverà quindi a ritrovarla, nella speranza che riesca a mettere la parte il passato per aiutare la fidanzata a ricevere le cure che necessita.

Senza svelarvi di più, vi consigliamo di guardare il trailer qui di seguito, pubblicato dal canale Youtube di Eagle Pictures.

Il trailer

Una divertente dramedy che però non ci convince fino in fondo

La forza della serie “Sul più bello” sta nel voler offrire al pubblico giovane una storia sulla falsariga della commedia per adolescenti di stampo statunitense, un genere effettivamente poco percorso dal panorama cinematografico italiano fino a qualche anno fa.

Altro punto a favore è la volontà di andare oltre la pura commedia romantica per costruire una rete di relazioni tra personaggi di altrettanta importanza: il rapporto tra Marta, Jacopo e Federica è uno dei punti focali della narrazione, con i due amici della protagonista che non fungono solamente da spalla, ma che vengono delineati anche come personaggi a sé stanti. A differenza dei due capitoli precedenti, il film si concentra meno sulla sua protagonista e si pone più come racconto corale.

Purtroppo, l’intenzione di “Sempre più bello” di affrontare si perde in una struttura che non ci convince fino in fondo; il travagliato rapporto tra Marta e la nonna, che dovrebbe essere il punto focale del titolo, è risicato ad una singola, breve scena tra le due nel finale. Alcune storyline secondarie, che seguono le vicende degli amici della protagonista, sono poco delineate e superficiali – in particolare quella dell’influencer Rebecca e il timido fidanzato Giorgio, totalmente slegata dalla trama principale.

Insomma, il film cerca di dare spazio ad un gruppo variegato di personaggi, sei ventenni ognuno alle prese con i propri drammi, sentimentali, lavorativi, familiari, offrendo però allo spettatore un racconto poco organico le cui svolte narrative non dialogano l’una con l’altra.

I fan della trilogia di Marta ritroveranno in “Sempre più bello” una performance fresca e magnetica della brava Ludovica Francesconi, ma rimarranno forse delusi da un terzo capitolo che prova ad affrontare troppi intrecci contemporaneamente, senza approfondirne davvero nessuno.

Voto: 5,5