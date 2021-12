Una serie e due film da guardare su Netflix per entrare in pieno clima natalizio

C'è aria di Natale! Le città si sono colorate di lucine, festoni e abeti addobbati a festa, così come le case delle persone dove si può scorgere, dalle finestre, passeggiando di sera per strada, l'intermittenza delle lucine dell'albero di Natale in salotto. Dopotutto tradizione vuole che proprio oggi, 8 dicembre, si faccia l'albero di Natale e quale modo migliore di entrare appieno nell'atmosfera natalizia se non guardando un bel film di Natale su Netflix, seduti sul divano con davanti il proprio albero di Natale appena fatto? Ecco allora, in questo giorno di festa, i nostri consigli streaming per una serata che vi faccia entrare nel vivo del clima natalizio. Abbiamo selezionato una serie TV e due film per tutti i gusti, sia per i romanticoni del Natale che per i meno sdolcinati.

Buona visione!

Per chi vuole entrare nel clima del Natale senza troppe smancerie: Elves

Chi ama il natale ma non è troppo sdolcinato può scegliere di guardare Elves, una nuova serie TV Netflix che, pur avendo il Natale di sottofondo e pur parlando di elfi è caratterizzata da toni dark e fantasy che creano un' l'atmosfera che si avvicina più al thriller/horror che al classico racconto di Natale. La scelta perfetta per un 8 dicembre sempre a tema natalizio ma che non sia eccessivamente sdolcinato. La storia è quella di una famiglia che si reca su un'isola remota dell'arcipelago danese ma la trova controllata da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere…elfi, gli esseri reali e mostruosi che hanno ispirato il folclore e i miti conosciuti da tutti. Quando la figlia dei nuovi arrivati trova un piccolo elfo e lo porta a casa, spezza inavvertitamente l'equilibrio e catapulta ogni abitante dell'isola in una lotta di vita e di morte per la fede, la famiglia e la pura sopravvivenza.

Per i romanticoni del Natale: Love Hard

Passiamo al consiglio ideale per i romanticoni del Natale: la classica e prevedibile (ma bella proprio per questo) commedia romantica a tema natalizio. Stiamo parlando di Love Hard, il nuovo film Netflix sul Natale che racconta la storia di una ragazza di Los Angeles, sfortunata in amore da sempre, che perde la testa per un ragazzo della East Coast incontrato su un'app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma una volta raggiunto scoprirà di essere stata ingannata. Love Hard è una commedia romantica e spensierata che racconta un percorso alla ricerca dell'amore vero nel mondo contemporaneo.

Per entrare nell'atmosfera natalizia con leggerezza: Single per sempre

Passiamo a un'altra commedia romantica che vi farà entrare nel clima del Natale in piena leggerezza. Si tratta di Single per sempre, il nuovo film Netflix sulla storia di un ragazzo, Peter che convince il suo migliore amico Nick a passare le feste insieme fingendo di avere una relazione nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre gli organizza un appuntamento al buio con l'affascinante personal trainer James, i suoi piani vanno a rotoli. Divertente, romantico e super natalizio, questo film vi farà entrare nell'atmosfera delle feste in piena leggerezza. Meglio di così?