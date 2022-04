"Settembre": una commedia piena di grazia sulla ricerca della felicità

Una commedia corale che esplora il tema della sfida più ardua che si trova ad affrontare ogni essere umano, a tutte le età: la ricerca della felicità, e di come la vita che viviamo sia spesso lontanissima da quella che davvero vogliamo o avremmo voluto. E’ questo il nucleo narrativo di Settembre, il film che vede l’esordio alla regia di Giulia Louise Steigerwalt, già nota sceneggiatrice. Il film, prodotto da Matteo Garrone, con Groenlandia e Rai Cinema, che vede nel cast, tra gli altri, Barbara Ronchi e Fabrizio Bentivoglio, uscirà nei cinema di tutta Italia giovedì 5 maggio.



Di cosa parla il film Settembre

Sotto il sole dolce del Settembre romano seguiamo le vicende incrociate di personaggi apparentemente lontanissimi gli uni dagli altri, le cui vite però si sfiorano in un momento che per ognuno di loro diventerà determinante.

C’è Francesca (interpretata da Barbara Ronchi) una madre di famiglia quarantenne che si sente frustrata e sola a causa del rapporto ormai esaurito con un marito (Andrea Sartoretti) sempre distratto e assente. L’unico sostegno della sua vita è la sua migliore amica, Debora (Thony), anche lei con il peso sul cuore di un matrimonio ormai naufragato. Francesca riceverà uno scossone enorme dalla vita, e a quel punto troverà il coraggio di rivendicare il proprio diritto alla felicità.

Il medico di Francesca, Guglielmo (Fabrizio Bentivoglio), è anche lui reduce da un divorzio, un uomo malinconica, stanco e disilluso, che per placare la sua solitudine si rivolge a una giovane prostituta Ana (Thesa Litvan). Ana è uno dei personaggi più puri del film, che sogna un amore normale, una vita normale, ma all’inizio non osa nemmeno sperarlo, figurarsi provare a concederselo.

Parallelamente a questo mondo di adulti soli e incastrati in una realtà che non gli dà nulla, seguiamo anche la storia di due adolescenti, Sergio e Maria ( i bravissimi Luca Nozzoli e Margherita Rebeggiani), alle prese con le prime esperienze e i primi amori, e con le prime, goffe, prove di vita vera.

Al centro del film ci sono gli incontri, i rapporti umani e la comunicazione autentica. Tutte le svolte nelle vicende che seguiamo sono la conseguenza di un confronto profondo con un altro personaggio, non all’insegna della saggezza, ma all’insegna di una comunicazione tra pari, che mette al centro difficili verità delle singole esistenze.

Settembre: una commedia piena di grazia sulla ricerca della felicità

Settembre è un film pieno di delicatezza, grazia e profondità, capace di scavare nelle vicende dei personaggi senza calare la mano sulla parte buia delle loro storie, ma camminando accanto a loro con leggerezza, e assumendo il punto di vista delle loro battaglie quotidiane contro gli altri, ma soprattutto contro loro stessi e le loro scelte e non-scelte.

Giulia Louise Steigerwalt, che già come sceneggiatrice ci ha regalato alcuni gioiellini del cinema italiano degli ultimi anni come Marylin ha gli occhi neri, Il Campione e Croce e Delizia, ora si sposta dietro la macchina da presa e porta con sé la sua acuta sensibilità e capacità di scavare a fondo nell’animo umano, già rivelate dalla sua scrittura, che non dimentica mai, nemmeno in questo film, di usare tutti i colori della vita, e quindi porta sempre con sé anche un tocco di autoironia, il vero balsamo per gli animi dei suoi personaggi.

La struttura narrativa del film funziona come un orologio, che porta ogni protagonista ad arrivare in perfetto orario all’appuntamento con la propria sliding door, che qui è sempre l’incontro con un altro essere umano. Un incontro in cui la scintilla che fa scattare il cambio di rotta è la disponibilità a mettersi a nudo, e a raccontarsi con autenticità.

In più, la regista, riesce a tenere perfettamente in equilibrio, ricorrendo anche a registri narrativi diversi, una commedia corale, guidando un cast di attori che si calano perfettamente nelle loro parti e si lasciano indicare la strada per svelare tormenti e sogni nascosti dei loro personaggi.

Tutti i protagonisti delle storie che si intrecciano vengono raccontati attraverso diverse sfaccettature. Nessuno di loro, accomunati dalla malinconia, ma anche da una fiammella di vita che cerca spazio per bruciare ancora, viene giudicato dall’autrice, che anzi riesce a narrarli in modo realistico e profondamente empatico.

Voto: 7